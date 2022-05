Pressfocus Na zdjęciu: Maxime Le Marchand

Wyniki 36. kolejki Ligue 1. Na sobotę 7 maja zaplanowano tylko jeden mecz. Prezentujemy komplet rezultatów oraz strzelców goli.

Sprawiedliwy wynik w Breście

7 maja to dzień rozegrania finału Pucharu Francji, w którym Nice zmierzy się z Nantes. Z tego względu w Ligue 1 odbył się tylko jeden mecz. Miał on miejsce na Stade Francis-Le Ble, gdzie Brest podejmował Strasbourg. Więcej do ugrania miała drużyna przyjezdnych, która przed spotkaniem w tabeli zajmowała siódme miejsce. Wygrana dawała im piątą lokatę, premiującą grę na arenie międzynarodowej. W pierwszej połowie trudno było wskazać lepszą drużynę. Po zmianie stron nie ulegało już kto jest lepszy. To Strasbourg przeważał wyraźnie. Kreował sporo sytuacji strzeleckich, a jedną z nich w 72. minucie strzelił Kevin Gameiro, który przymierzył w sam środek bramki. Dwie minuty później boisko opuścił Karol Fila. Jego zespół finalnie zwyciężył 1:0 i liczy się w grze o europejskie puchary.

Wyniki 36. kolejki Ligue 1

Stade Brestois – Strasbourg 0:1 (0:0)

Kevin Gameiro (72′)