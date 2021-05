Jak poinformował Paris Saint-Germain, mistrzowie Francji doszli do porozumienia z Neymarem. Brazylijczyk przedłużył swój kontrakt do 2025 roku.

Neymar na dłużej w Paris Saint-Germain!

Od momentu odejścia z Barcelony, Neymar był co okienko łączony z powrotem do stolicy Katalonii. Plotki te nasilały się wraz ze zbliżającym się końcem kontraktu Brazylijczyka z Paris Saint-Germain. Negocjacje w sprawie przedłużenia umowy przeciągały się, ale wreszcie saga z udziałem 29-latka została zakończona. Przedłużył swoją umowę do 2025 roku i będzie zarabiał około 30 milionów euro na sezon.

– Jestem bardzo zadowolony, że mogę kontynuować moją przygodę w Paris Saint-Germain. W Paryżu jestem bardzo szczęśliwy i dumny z bycia częścią tej drużyny. Wykonujemy świetną pracę, mamy fantastycznego trenera. To rzeczy, które sprawiają, że jeszcze mocniej wierzę w ten wspaniały projekt. Dojrzałem tu jako człowiek i jako gracz. Dlatego bardzo cieszę się z przedłużenia umowy i liczę na zdobycie z PSG wielu trofeów – powiedział po podpisaniu kontraktu Neymar.

Prezes klubu również nie posiadał się z radości.

– Rdzeniem naszego ambitnego projektu rozwoju Paris Saint-Germain jest serce, talent i poświęcenie naszych graczy. Jestem dumny, że Neymar potwierdził swoje długoterminowe zaangażowanie w rodzinę PSG i nadal będzie zachwycał fanów – powiedział Naser Al-Khelaifi.

Brazylijczyk w ciągu czterech lat w Paryżu zanotował 85 bramek i 51 asyst w 112 występach. Sięgnął z drużyną po trzy mistrzostwa Ligue 1 i dwa puchary Francji.