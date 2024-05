Wissam Ben Yedder nie przedłuży wygasającego kontraktu z AS Monaco i latem odejdzie z klubu na zasadzie wolnego transferu. W tej sprawie pojawił się już oficjalny komunikat.

Źródło: AS Monaco

Źródło: AS Monaco

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Wissam Ben Yedder

Oficjalnie: Wissam Ben Yedder rozstanie się z AS Monaco

AS Monaco za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej oraz mediów społecznościowych wystosowało komunikat informujący o odejściu Wissama Bena Yeddera. Umowa 33-letniego napastnika obowiązuje tylko do 30 czerwca 2024 roku i strony ostatecznie nie doszły do porozumienia w sprawie przedłużenia kontraktu. 33-latek był kluczowym zawodnikiem drużyny z Księstwa, o czym świadczy chociażby fakt, że pełnił zaszczytną rolę kapitana.

Tym samym dziewiętnastokrotny reprezentant Francji odchodzi z AS Monaco po pięciu latach spędzonych na Stadionie Ludwika II. Wissam Ben Yedder do monakijskiej ekipy przeprowadził się w 2019 roku za 40 milionów euro z Sevilli. Doświadczony zawodnik wcześniej występował w Tuluzie, z której wypłynął na szerokie piłkarskie wody. Skuteczny napastnik w koszulce zespołu z Księstwa rozegrał łącznie 201 meczów, strzelił 118 goli i zaliczył 34 asysty.

C’est une page spéciale de l’histoire du Club qui se tourne cet été 🔚



L’AS Monaco annonce le départ de Wissam Ben Yedder, dont le contrat arrive à son terme le 30 juin 2024.



Merci @WissBenYedder ❤️🤍 pic.twitter.com/EwDrcgRdRT — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) May 25, 2024

Wissam Ben Yedder do nowego klubu dołączy na zasadzie wolnego transferu. W tym momencie nie wiadomo, jaki kierunek obierze trzydziestotrzylatek. Chętnych na jego usługi nie powinno jednak zabraknąć, gdyż francuski snajper jest gwarancją kilkunastu bramek w sezonie. Przypomnijmy, że AS Monaco z Ben Yedderem w składzie zapewniło sobie awans do przyszłej edycji Ligi Mistrzów.