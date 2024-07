PSG z nowym nabytkiem. Portugalczyk wkrótce w Paryżu

Joao Neves ma przeprowadzić się do Paris Saint-Germain. Portugalczyk podpisze pięcioletni kontrakt na Parc des Princes - podał Fabrice Hawkins z RMC Sport.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Joao Neves

Transfer Joao Nevesa do PSG na horyzoncie

Joao Neves to utalentowany portugalski piłkarz, który w letnim okienku transferowym ma przeprowadzić się z Benfiki Lizbona do Paris Saint-Germain. Jak donosi Fabrice Hawkins z RMC Sport, 19-latek podpisze kontrakt do 2029 roku, a kwota transferu wyniesie 100 milionów euro.

Francuski klub po stracie Kyliana Mbappe, który wybrał grę w Realu Madryt, szuka nowych gwiazd. Neves pojechał na tegoroczne mistrzostwa Europy z reprezentacją Portugalii i zdołał rozegrać dwa mecze na niemieckim turnieju.

Wcześniej zawodnikiem zainteresowani byli w Liverpoolu i Manchesterze United. Jednak wymagania finansowe portugalskiego klubu były wygórowane. 100 milionów euro to kwota, jaka widnieje w klauzuli odejścia Nevesa.

🚨🇵🇹 João Neves va signer au PSG un contrat de 5 ans sauf contretemps de dernière minute



🔹Des détails sont encore en discussions

➡️ Le milieu de 19 ans est attendu à Paris dans les prochains jours



🔹L’accord total entre Paris et le Benfica devrait être inférieur à 100M€ pic.twitter.com/IVUcdg5Nj2 — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) July 27, 2024

Joao Neves ma za sobą znakomity sezon. W poprzedniej kampanii młody portugalski talent rozegrał aż 55 spotkań w barwach Benfiki, podczas których trzykrotnie wpisał się na listę strzelców oraz zaliczył dwie asysty.