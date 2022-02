Pressfocus Na zdjęciu: Zinedine Zidane

Paris Saint-Germain może dokonać zmiany na stanowisku trenera i dyrektora sportowego. Marzeniem paryżan są dwaj wybitni francuscy trenerzy.

Najważniejsze osoby w PSG rozważają rozstanie z Mauricio Pochettino i Leonardo

Paryżanie mają arcyciekawy pomysł na zastąpienie tej dwójki

Marzeniem klubu ze stolicy Francji jest Arsene Wenger w roli dyrektora sportowego oraz Zinedine Zidane jako trener

Niepewna przyszłość dyrektora PSG

Trenowanie oraz zarządzanie Paris Saint-Germain to teoretycznie wymarzona praca. Możliwości finansowe są bowiem właściwie nieograniczone, czego przykładem było ostatnie letnie okno transferowe, gdy do stolicy Francji trafili: Leo Messi, Achraf Hakimi, Gianluigi Donnarumma, czy Sergio Ramos.

Praca we francuskim hegemonie wiąże się jednak również z ogromną odpowiedzialnością. Mauricio Pochettino jest zwalniany przez media po każdej porażce PSG. Łatwo nie ma również dyrektor sportowy Leonardo. Jego pozycja osłabła znacząco po ostatniej porażce wicemistrza Francji z Nantes (1:3) w Ligue 1.

W Doha obradują najważniejsze osoby związane z paryskim klubem. Tematem rozmów jest przyszłość Leonardo, który może pożegnać się z klubem. Paryżanie rozważają kim można go zastąpić. Plany wicemistrza Francji są arcyciekawe.

Wymarzonym dyrektorem sportowym PSG jest Arsene Wenger, który aktualnie piastuje jedno z dyrektorskich funkcji w FIFA. W klubie pragną zatrudnić również jego rodaka, czyli Zinedine’a Zidane’a, który stale łączony jest trenowaniem wicemistrza Francji. Wenger w roli dyrektora, a Zidane jako trener, to bardzo ciekawy pomysł, aczkolwiek trudny do zrealizowania. Jeżeli były opiekun Arsenalu odmówiłby PSG, klub zwróciłby się do Fabio Paraticiego, który jest teraz dyrektorem sportowym Tottenhamu.

Czytaj także: “Gra lepiej od ojca w jego wieku”. Statystyki syna Ronaldo są niesamowite