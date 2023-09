Olympique Marsylia poszukuje następcy Marcelino. Choć do Pablo Longorii zgłosiło się czterech innych trenerów, ten chętnie postawi na Christophe’a Galtiera. Ten chce się jednak najpierw upewnić, jak zostanie przyjęty w nowym klubie.

Olympique Marsylia szybko pożegnała się z trenerem Marcelino

Faworytem do przejęcia Olimpijczyków jest Christophe Galtier

Francuz chce jednak najpierw wiedzieć, jak zostanie przyjęty przez kibiców OM. Mowa tu zarówno o przeszłości w Paris Saint-Germain, jak i o zarzutach o rasizm

Galtier coraz bliżej OM – o ile przyjmą go kibice

W Olympique’u Marsylii powoli ustaje hałas po niedawnym trzęsieniu ziemi. Zwolnienie trenera Marcelino zwolniło wakat, na który pokusiłoby się z chęcią wielu szkoleniowców. Jak donosi francuskie Le10Sport, do Pablo Longorii zgłosili się już Jaime Pacheco, Julen Lopetegui, Ruud van Nistelrooy i Roberto Donadoni. Prezydent Olimpijczyków ma jednak własnego faworyta i jest nim Christophe Galtier.

Trudno się temu dziwić. 57-latek ma na koncie dwa mistrzostwa Ligue 1 i uznawany jest za świetnego fachowca. Sam trener również pozostaje otwarty na ofertę z OM. Najpierw chce jednak wiedzieć, jak przyjmą go fani. Przecież jeszcze w poprzednim sezonie pracował u odwiecznego rywala marsylczyków, Paris Saint-Germain. Do tego ciągnie się za nim skandal obyczajowy, związany z rzekomym rasizmem względem dobierania zawodników w czasach, gdy prowadził OGC Nice. Jeżeli po researchu klub dojdzie do wniosku, że większość fanów przyjmie Galtiera z otwartymi ramionami, ten jest gotowy na nowy rozdział w karierze.

Już w tę sobotę OM czeka wyjazdowe starcie z AS Monaco.

