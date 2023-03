PressFocus Na zdjęciu: Paris Saint-Germain

Galtier nie rozpamiętuje porażki w Lidze Mistrzów

Szkoleniowiec PSG stawia jasny cel przed zespołem

Paryżanie chcą sięgnąć po mistrzostwo Francji

Mistrzostwo Francji głównym celem PSG

Paris Saint Germain ma 63 punkty w tabeli Ligue 1. Zespół Galtiera ma osiem oczek przewagi nad Olympique Marsylią i jest na dobrej drodze do zdobycia mistrzostwa kraju. Jednak w Paryżu każdy liczy na sukces w Europie, a ten znowu musi poczekać do następnego sezonu po porażce w dwumeczu z Bayernem Monachium.

– Po meczu w Monachium było dużo rozczarowania i złości. W środę zostaliśmy tam na noc. Piłkarze byli zmęczeni i wściekli, ale nie zrezygnowani. Rozmawialiśmy ponownie dziś rano i było wiele oczekiwań. Musimy teraz patrzeć w przyszłość na cel, jakim jest wygranie ligi – powiedział Galtier.

– Mamy graczy, którzy chcą jeszcze bardziej zapełnić swoje szafy z trofeami, i innych, którzy chcą zostać mistrzem Francji po raz pierwszy. Nigdy nie jest łatwo wygrać Ligue 1, ale będziemy walczyć o tytuł do końca. Zostało 12 meczów do rozegrania i będziemy musieli dać z siebie wszystko, żeby sięgnąć po to trofeum – dodał.

Zobacz również: Brest – PSG: typy, kursy, zapowiedź (11.03.2023)