Przemysław Frankowski imponuje formą w RC Lens. Polak ma szansę na zostanie najlepszym piłkarzem Ligue 1 w styczniu.

Przemysław Frankowski otrzymał prestiżową nominację

Polak został kandydatem do wygrania nagrody dla gracza miesiąca w Ligue 1

27-latek ma dwóch konkurentów w tym plebiscycie

Frankowski nominowany do gracza miesiąca

W sierpniu 2021 roku Przemysław Frankowski zdecydował się przenieść z Chicago Fire do RC Lens. Polak zamienił MLS na Ligue 1, co miało dla niego pozytywne skutki. 27-latek wywalczył sobie miejsce w drużynie, która aspirowała do czołówki ligi francuskiej. Frankowski pierwszy sezon zakończył z aż sześcioma golami i pięcioma asystami.

Bieżąca kampania także jest dobra dla Frankowskiego. Polski wahadłowy ponownie pełni istotną rolę w Lens, które stara się toczyć walkę z PSG o mistrzostwo Francji. 27-latek wraz z kolegami na początku stycznia ograł paryżan 3:1. Frankowski było autorem jednej z bramek. Polak do siatki trafił także przeciwko AJ Auxerre, dzięki czemu jego drużyna wygrała 1:0. 27-latek miał zatem kapitalny styczeń.

Kapitalna forma Frankowskiego w minionym miesiącu, może poskutkować otrzymaniem nagrody dla najlepszego piłkarza Ligue 1 w styczniu. Polak został nominowany wspólnie z dwoma innymi graczami. Konkurenci 27-latka to Alexis Sanchez i Wissam Ben Yedder. Chilijczyk w styczniu trafił do siatki dwukrotnie, a Francuz aż cztery razy.

