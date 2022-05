fot. PressFocus Na zdjęciu: Przemysław Frankowski

Przemysław Frankowski strzelił gola w ostatnim meczu Ligue 1 w sezonie 2021/2022. Reprezentant Polski skierował piłkę do siatki w 30. minucie rywalizacji RC Lens z AS Monaco w ramach 38. kolejki ligi francuskiej. Dla byłego zawodnika Chicago Fire było to szóste trafienie w sezonie.

Przemysław Frankowski przerwał serię meczów bez strzelonego gola

27-latek zdobył bramkę w starciu z AS Monaco

Polski piłkarz skierował piłkę do siatki, wykorzystując błąd defensywy rywali

Frankowski kończy sezon z golem

Frankowski szóste trafienie w trakcie kampanii 2021/2022 zanotował w starciu przeciwko AS Monaco. Jednocześnie reprezentant Polski strzelił pierwszego gola od 16 kwietnia, gdy pokonał bramkarza Lille. Oprócz goli zawodnik ma też na swoim koncie pięć asyst.

Frankowski w sobotę rozgrywał mecz 38. kolejki ligi francuskiej. Tymczasem nowy sezon ligowy polski piłkarz zacznie we Francji już 6 sierpnia. Zanim jednak piłkarz uda się na urlop, to czeka go jeszcze udział w zgrupowaniu reprezentacji Polski.

Biało-czerwoni w czerwcu zmierzą się w Lidze Narodów z: Walią, Holandią, czy Belgią. Dwukrotnie ekipa Czesława Michniewicza zmierzy się z Czerwonymi Diabłami. Frankowski znalazł na liście 39 zawodników powołanych do kadry. Jego rywalami do gry będą: Kamil Jóźwiak oraz Konrad Michalak.

Franek jak na razie w drużynie narodowej rozegrał 22 spotkania. Debiut w reprezentacji Polski zaliczył w marcu 2018 roku.

Czytaj więcej: Mbappe przemówił w Paryżu. “To jest mój dom, moje miasto” [WIDEO]