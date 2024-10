Frankowski z kapitalnym golem. Rakieta z dystansu [WIDEO]

Przemysław Frankowski zdobył swoją drugą bramkę w tym sezonie Ligue 1. Reprezentant Polski popisał się trafieniem z dystansu w meczu z AS Saint-Etienne.

sportpix / Alamy Na zdjęciu: Przemysław Frankowski

Frankowski w efektowny sposób otwiera wynik spotkania

AS Saint-Etienne – RC Lens to pojedynek 8. kolejki Ligue 1. Gospodarze przystępowali do tego spotkania jako 13. ekipa stawki, natomiast przyjezdni zajmowali 6. miejsce, mając przewagę czterech punktów nad sobotnimi rywalami. Przemysław Frankowski i jego drużyna byli nieznacznymi faworytami, chociaż zaliczyli serię pięciu meczów bez zwycięstwa.

W 20. minucie Lens potwierdziło swoją przewagę. Jhoanner Chavez z narożnika boiska dorzucił w pole karne, a jeden z obrońców Saint-Etienne wybił piłkę poza szesnastkę. Piłka trafiła pod nogi Andy’ego Dioufa, który podał do Frankowskiego. 29-latek ustawił sobie futbolówkę do strzału i przymierzył z 25. metra. Potężny strzał kompletnie zaskoczył Gautiera Larsonneura.

𝐂𝐎 𝐙𝐀 𝐆⚽⚽⚽𝐋 🇵🇱 𝐏𝐑𝐙𝐄𝐌𝐘𝐒𝐋𝐀𝐖𝐀 𝐅𝐑𝐀𝐍𝐊𝐎𝐖𝐒𝐊𝐈𝐄𝐆𝐎! 🚀



Spójrzcie na prawdziwą bombę w wykonaniu reprezentanta Polski! 💣 Kapitalne uderzenie! ⚽️😍 #modanafrancję 🇫🇷 pic.twitter.com/hXjRfvkpDG — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) October 19, 2024

Dla Frankowskiego było to drugie trafienie w tym sezonie Ligue 1. Premierowa bramka padła w trzeciej serii gier. 29-latek zapewnił Lens remis w pojedynku z Monaco, w trzeciej minucie doliczonego czasu meczu pokonując Philippa Kohna uderzeniem z rzutu karnego.

