Pressfocus Na zdjęciu: Christophe Galtier

Miejsce Mauricio Pochettino w PSG ma zająć Christophe Galtier. Mistrzowi Francji oraz Nice zależy na jak najszybszym zakontraktowaniu nowego trenera.

Aktualny opiekun OGC Nice ma od przyszłego sezonu prowadzić PSG

Christophe Galtier to priorytet dyrektora sportowego mistrza Francji

Obu stronom zależy na czasie

Kluby chcą się dogadać

Zatrzymanie Kyliana Mbappe w klubie sprawiło, że PSG mogło wreszcie skoncentrować się na dokonaniu zmian w pionie sportowym. Ze stanowiskiem dyrektora pożegnał się Leonardo, którego zastąpił Luis Campos. Portugalczyk rozpoczął już swoje rządy. Jedną z jego pierwszych decyzji jest rozstanie z Mauricio Pochettino, który niedługo przestanie prowadzić mistrza Francji. Paryżanie nie mają wątpliwości, że odpowiedzialność za wyniki sportowe przejmie Christophe Galtier, który ma na swoim koncie triumf w Ligue 1 z Lille.

Aktualny opiekun OGC Nice nie jest już mile widziany w tym klubie. W Nicei dążą do rozstania z tym szkoleniowcem. 55-letniego trenera chce przejąć PSG. Nie jest to jednak takie proste, ponieważ Galtier ma kontrakt obowiązujący jeszcze przez dwa lata, do 30 czerwca 2024 roku. PSG i Nice muszą zatem dogadać się w sprawie kwoty, za którą wykupiony zostanie 55-letni szkoleniowiec.

PSG dysponuje ogromnymi środkami finansowymi, więc wykup kontraktu nie będzie raczej stanowił problemu. Kłopotu z tym nie powinni robić w Nicei. Klub ten podobnie jak mistrz Francji, chce dogadać się jak najszybciej. Nice zależy na tym, aby następca Galtiera (ma nim być Lucien Favre) dołączył do zespołu przy okazji rozpoczęcia przygotowań do sezonu 2022/2023. Te startują w Nicei 27 czerwca.

Czytaj także: Zidane pali mosty: najpierw podpadł w Realu, a wkrótce może zdradzić Marsylię