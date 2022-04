Pressfocus Na zdjęciu: Neymar

Neymar przez wielu już podczas początków kariery nazywany był “złotym dzieckiem” i największą od czasów Ronaldo nadzieją brazylijskiego futbolu. Napastnik niewątpliwie mże pochwalić się wieloma osiągnięciami, ale trudno oprzeć się wrażeniu, że z takim potencjałem mógł osiągnąć jeszcze więcej. Według byłego piłkarza Liverpoolu – Fabio Aurelio, Brazylijczyk w trakcie swojej kariery powinien był zdobyć Złotą Piłkę.

Neymar w ostatnich miesiącach jest mocno krytykowany

Zdaniem wielu kibiców nie przykłada się należycie do meczów i treningów

Według Fabio Aurelio Brazylijczyk zmarnował swój potencjał

Kariera, z której można było wycisnąć więcej

Napastnik Paris-Saint Germain przez wiele lat postrzegany był za jednego z najlepszych piłkarzy na świecie. Neymar wymieniany był wśród Cristiano Ronaldo i Lionela Messiego jako piłkarz niezwykle utalentowany i predestynowany do wielkich osiągnięć. Jego kariera pełna jest trofeów i sukcesów, ale od czasu przenosin z FC Barcelony do PSG Brazylijczyk znajduje się na równi pochyłej.

Pobyt w Paryżu naznaczony jest wieloma kontuzjami, które uniemożliwiały napastnikowi nawiązanie do formy, jaką prezentował w barwach Blaugrany. Neymar od dłuższego czasu jest częściej krytykowany niż chwalony, a kilka tygodni temu wypłynęły plotki, jakoby miał problemy z alkoholem i izolował od kolegów z szatni.

Zdaniem Fabio Aurelio, niezdolność Neymara do lepszego prowadzenia się, kosztowała go Złotą Piłkę.

– Zawsze powtarzałem, że będąc nim czułbym się rozczarowany. Biorąc pod uwagę to jaką ma ambicję i umiejętności,to, że nie zdobył nigdy Złotej Piłki jest niezrozumiałe. Miał wszystko co do tego potrzebne, ale nie wiedzieć czemu coś się z nim stało. Może niektóre rzeczy są dla niego ważniejsze od gry – zaczął były piłkarz Liverpoolu.

– Cristiano Ronaldo i Leo Messi byli na topie przez 10-15 lat i prawie nigdy nie słyszałeś o ich kłopotach poza boiskiem. W przeciwieństwie do Neymara. On powinien się trzymać z daleka od takich afer, bo jest stworzony do rzeczy wielkich. Może teraz, będąc w dojrzałym wieku patrzy w lustro i prześladuje go ta myśl – dodał.

– To wciąż Neymar i wciąż jest zdolny do wielkich rzeczy, ale widać, że nie jest już w takiej formie i kondycji jak dawniej – zakończył.

Po odpadnięciu PSG z Ligi Mistrzów pojawiły się pogłoski, że Neymar miałby zostać sprzedany latem. Włodarze paryskiego klubu mają według mediów już dość zachowania Brazylijczyka i uważają, że nie spełnił on pokładanych w nim nadziei.

