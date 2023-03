PressFocus Na zdjęciu: Gialuigi Donnarumma

Donnarumma przyznał, że PSG jest rozczarowane brakiem awansu do kolejnej rundy

Włoski bramkarz nie żałuje transferu do stolicy Francji

Odniósł się również do awansu Milanu

PSG znów rozczarowało w Lidze Mistrzów

Donnarumma z pewnością nie tak wyobrażał sobie przygodę z Paris Saint-Germain, gdy zdecydował się się dołączyć do francuskiego klubu odchodząc z Milanu. Nad Sekwaną miał walczyć o najwyższe cele, tymczasem w kolejnym sezonie będzie musiał zadowolić się rozgrywkami ligowymi.

– Jesteśmy rozczarowani, jesteśmy źli. To bardzo rozczarowujące, że odpadliśmy z Ligi Mistrzów. Nie żałuję ani nie mam wątpliwości co do mojego wyboru dołączenia do Paris Saint-Germain. Nigdy nie miałem wątpliwości. Czy cieszy mnie awans Milanu? Tak, ale jestem dumny z bycia w PSG – zdecydowanie zadeklarował włoski bramkarz.

Donnarumma popisał się kilkoma dobrymi interwencjami przeciwko Bayernowi i trudno go winić za dwa gole stracone przez PSG we środowy wieczór. 24-latek ma kontrakt na Parc des Princes ważny do 2026 roku i obecnie jest niekwestionowanym liderem w bramce PSG.

