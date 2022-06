fot. PressFocus Na zdjęciu: Mauro Icardi

Mauro Icardi, może kłopot z grą w kolejnej kampanii w barwach PSG. W ostatnim czasie pojawiły się głosy, że Argentyńczyk może zakotwiczyć w River Plate. W zdecydowanie tonie te spekulacje zdementował dziennikarz Fabrizio Romano.

Niepewna jest przyszłość Mauro Icardiego w PSG

Nowe wieści na temat zawodnika przekazał Fabrizio Romano

Znany dziennikarz twierdzi, że nie ma tematu dołączenia Argentyńczyka do River Plate

Icardi rozstanie się z PSG?

Mauro Icardi, dołączył do klubu z Parc des Princes w 2019 roku. Najpierw na wypożyczenie, a rok później PSG sfinalizowało transfer definitywny. Jednocześnie Argentyńczyk związał się z gigantem Ligue 1 umową do końca czerwca 2024 roku.

Mimo tego, że zawodnik ma wciąż obowiązujący kontrakt z PSG, to wygląda na to, że Icardi niebawem pożegna się z klubem. Icardi ma plan, aby trafić do ekipy, gdzie będzie mógł liczyć na regularne występy.

Dziennikarz Fabrizio Romano przekonuje, że na pewno nowym pracodawcą zawodnika nie będzie River Plate. Ostatnio pojawiły się głosy, że są prowadzone negocjacje związane z powrotem Icardiego do ojczyzny. Okazuje się natomiast, że takiego rozwiązania piłkarz nie bierze pod uwagę.

Swego czasu w kontekście Icardiego spekulowano, że zawodnik może zakotwiczy w Juventusie. Klub z Turynu najpierw musi jednak podjąć decyzję, co dalej z Alvaro Moratą i Moise Keanem.

Argentyński napastnik w przeszłości grał już w lidze włoskiej, broniąc barw Interu Mediolan. Tymczasem w ostatniej kampanii wystąpił w 30 meczach, strzelając pięć goli. Na placu gry spędził nieco ponad 1300 minut. Rynkowa wartość Icardiego to 22 miliony euro.

Czytaj więcej: Agent Zidane’a skomentował plotki o porozumieniu trenera z PSG