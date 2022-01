fot. PressFocus Na zdjęciu: Karim Benzema

Lionel Messi od momentu, gdy zmienił klub, nie zachwyca. Argentyńczyk jest często krytykowany za swoje występy w barwach Paris Saint-Germain. Tymczasem opinią na temat gry byłego zawodnika FC Barcelony podzielił się ostatnio Karim Benzema.

Wraz z przeprowadzką Lionela Messiego dużo sobie obiecywano po grze Argentyńczyka w PSG

Przedstawiciele mediów są dalecy od rozpływania się w zachwytach nad grą 34-latka urodzonego w Rosario

Karim Benzema postanowił wstawić się za byłym piłkarzy Barcy

Benzema wsparł Messiego

Lionel Messi jak dotąd w koszulce ekipy z Parc des Princes zaliczył 11 występów. Zaliczył w nich jedno trafienie i pięć asyst. W niedzielny wieczór 34-latek być może poprawi swój bilans, bo znalazł się w kadrze PSG na bój ze Stade de Reims.

– Jak Messi może nie odnieść sukcesu? Teraz ma okres adaptacji, więc nie strzela wielu goli. Spójrzmy jednak na to, co robi na boisku. Nie można takiego zawodnika krytykować. Ktokolwiek to robi, nie rozumie kompletnie piłki nożnej – mówił Benzema cytowany przez TF1.

"Comment il ne va pas réussir ? C'est juste un temps d'adaptation, parce qu'il ne marque pas beaucoup de buts. Mais regardez ce qu'il fait sur le terrain."@Benzema ne se fait pas de soucis pour les performances de Messi au PSG, son futur adversaire en LDC !



(🎙️@FredCalenge ) pic.twitter.com/3GJe0QaBvg — Téléfoot (@telefoot_TF1) January 23, 2022

Reprezentant Argentyny dołączył do teamu z Paryża latem minionego roku na zasadzie wolnego transferowego. Ogólnie w trakcie trwającej kampanii Messi rozegrał w PSG łącznie 16 meczów, w których zanotował sześć trafień i pięć kluczowych podań.

Drużyna Argentyńczyka jest obecnie liderem Ligue 1, legitymując się dorobkiem 50 punktów na koncie. Paryżanie o 10 oczek wyprzedzają Olympique Marsylia po rozegraniu 21 spotkań ligowych. Messi i spółka w Lidze Mistrzów zagrają z kolei już w połowie lutego z Realem Madryt w 1/8 finału rozgrywek.

Czytaj więcej: Messi po raz pierwszy od miesiąca w kadrze PSG

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin