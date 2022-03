Źródło: Get Football News France

Kibice Girondins Bordeaux wystosowali oświadczenie, w którym oskarżają bramkarza swojego klubu – Benoita Costila o rasizm. Ich deklaracja jest pokłosiem spięć, do jakich doszło podczas ostatniego meczu ligowego z Montpellier.

Bordeaux przegrało z Montpellier 0:2 i znajduje się na ostatnim miejscu w tabeli

W trakcie meczu doszło do spięcia kibiców z bramkarzem Costilem

Fani wydali oświadczenie, w którym krytykują golkipera i oskarżają go o rasizm

Poważne oskarżenia pod adresem Benoita Costila

Sezon 2021/22 jest w wykonaniu sześciokrotnych mistrzów Francji tragiczny. Klub znajduje się na ostatnim miejscu w tabeli i zagląda mu w oczy widmo spadku. Sfrustrowani takim stanem rzeczy są nie tylko piłkarze, ale przede wszystkim kibice Żyrondystów. Podczas ostatniego meczu z Montpellier, który Bordeaux przegrało 0:2 doszło do spięcia kibiców z bramkarzem Benoitem Costilem. Interweniować musiała aż ochrona na stadionie.

Bordeaux mimo gry w przewadze przez całą druga połowę nie było w stanie odwrócić losów meczu i przegrało na własnym stadionie 0:2 z Montpellier. W trakcie meczu doszło do kłótni na linii Costil – Anel Ahmedhodžic. Bramkarz obwiniał obrońcę o niekorzystny rezultat meczu. To z kolei rozwścieczyło fanów. Wydali oni oświadczenie, w którym krytykują postawę golkipera i do tego zarzucają mu zachowania na tle rasistowskim.

“Mecz z Montpellier, który odbył się w zeszłym tygodniu i w którym nasz klub poniósł kolejną porażkę na kilka tygodni przed końcem sezonu, jest ważnym punktem zwrotnym. I to nie tylko w sensie sportowym. W związku z tym, podczas gdy bezprecedensowa fala nienawiści skierowana jest na nas, naszą grupę, a także na naszego rzecznika, wydaje się bardzo ważne, aby wyrazić dziś swoje zdanie” – napisali kibice.

“W pierwszej połowie meczu na boisku doszło do incydentu najwyższej wagi, kiedy to Benoit Costil bezwstydnie zaatakował Anela Ahmedhodzicia. Nie, to nie była normalna część gry, jak czasem się o tym mówi, ale bardzo poważny incydent. Południowa trybuna nie pomyliła się, wygwizdując bramkarza Bordeaux” – czytamy w oświadczeniu.

“Musimy postawić sprawę jasno: słowa i czyny Benoîta Costila to największe przewinienie, jakie ujrzała trybuna południowa ze strony zawodnika od czasu jej powstania. Wspaniała rekompensata dla trybuny, którą wszyscy chwalą za lojalność w tych okropnych czasach, dla jej zagorzałych fanów, którzy wciąż poświęcają się finansowo, aby podążać za drużyną na odległość setek kilometrów.”

Ponadto, kibice oskarżyli 34-latka o zachowania rasistowskie, których ten miał dopuścić się już jakiś czas temu razem z Laurentem Koscielnym. Klub starał się tuszować sprawę, ale została ona przez fanów wywleczona na światło dzienne. Nie wiadomo jeszcze, jak zareaguje na to komisja ligi.

“Niecałe pół roku temu zostaliśmy ostrzeżeni przez byłego pracownika o zachowaniach i słowach o charakterze rasistowskim w drużynie, przy czym świadek ten wyraźnie wskazał Benoita Costila i Laurenta Koscielnego jako odpowiedzialnych za te zachowania. Oszołomieni powagą tych faktów chcieliśmy dowiedzieć się więcej. Szybko okazało się, że świadek ten został potwierdzony przez jednego, a następnie drugiego pracownika. Wszystko się zgadzało. W klubie rozpoczęto wewnętrzne dochodzenie.”

