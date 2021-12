Liga Narodów: znamy rywali Polaków!

fot. Grzegorz Wajda Na zdjęciu: Paulo Sousa

Przed reprezentacją Polski niezwykle ważny rok. Nie tylko zmierzą się w barażach o mistrzostwa świata, ale wezmą też udział w trzeciej edycji Ligi Narodów. Znamy już rywali Biało-czerwonych w tym turnieju.

W czwartek odbyło się losowanie fazy grupowej trzeciej edycji Ligi Narodów

Biało-czerwoni pozostali w dywizji A, ale byli losowani z trzeciego koszyka

Między czerwcem a wrześniem podopieczni Paulo Sousy zmierzą się z Walią, Holandią i Belgią

Napięty terminarz reprezentacji Polski w nadchodzącym roku

Rok 2022 zapowiada się dla reprezentacji Polski niezwykle intensywnie. Rzecz jasna, kluczowym zadaniem dla jest awans na mistrzostwa świata. Przypomnijmy, że w pierwszym spotkaniu baraży zmierzymy się z Rosjanami. Do play-offów dojdzie dopiero w marcu, a mundial, na który, miejmy nadzieję, awansujemy, odbędzie się dopiero na przełomie listopada i grudnia. UEFA zadba jednak o to, by i w okresie letnim reprezentacje się nie nudziły.

Czeka nas bowiem faza grupowa trzeciej edycji Ligi Narodów, która w głównej mierze rozgrywać będzie się w czerwcu, a zakończy się we wrześniu.

Liga Narodów: wiemy, z kim zagrają Biało-czerwoni!

Polska pozostała w najwyższej dywizji – Dywizji A . Była jednak losowana dopiero z trzeciego koszyka. To pozwoliło uniknąć spotkań w grupie z Anglikami, Szwajcarami i Chorwatami, ale liczba możliwych rywali z najwyższej półki była znacznie większa.

Po losowaniu wiemy już, że w nadchodzącej edycji Polska zagra z Walią, Holandią i Belgią.

🔴🎥 #NationsLeague MAMY TO! Jak odczucia?

GRUPA 4

1. 🇧🇪 Belgia

2. 🇳🇱 Holandia

3. 🇵🇱 POLSKA

4. 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Walia — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) December 16, 2021

Liga Narodów 2022/2023: kiedy mecze?

Po raz pierwszy w historii mistrzostwa świata odbędą się nie latem, a na przełomie listopada i grudnia. To sprawiło, że UEFA umieściła spotkania grupowe Ligi Narodów w czerwcu i wrześniu. Większość spotkań, bo aż cztery, Polska rozegra w pierwszym z tych miesięcy. Pod koniec września wystąpią zaś w meczach 5. i 6. kolejki fazy grupowej.

Przypomnijmy, że najlepsze cztery zespoły z każdej grupy Dywizji A spotkają się na wiosnę 2023 roku, by rozegrać turniej finałowy. Nie wiemy jeszcze, jaki wpływ ta edycja Ligi Narodów będzie miała na eliminacje do Euro 2024, ale pewnym jest, że zwycięzca będzie miał ułatwioną drogę do czempionatu Starego Kontynentu. Szczegóły poznamy w najbliższych miesiącach.

