fot. Imago / Luka Stanzl Na zdjęciu: Zlatko Dalić

Reprezentacja Chorwacji po koncertowej grze w dogrywce pokonała Holandię

Zlatka Dalić skomentował półfinałowe spotkanie w Lidze Narodów UEFA

Opiekun Chorwatów dał do zrozumienia, że jest mu obojętne, z kim jego zespół zagra w finale

“To historyczne zwycięstwo”

Reprezentacja Chorwacja przede wszystkim dzięki świetnej postawie w dogrywce znalazła się w finale Ligi Narodów UEFA. W dwóch połowach rywalizacji miał miejsce rezultat 2:2. Tymczasem w dogrywce bramki zdobywali już tylko Vatreni.

– Gratulacje Panowie. To zwycięstwo całej Chorwacji. Pokonanie reprezentacji Holandii na jej boisku z wynikiem 4:2 to wielki sukces. Będziemy mieli kolejny medal. Zasługujemy na to. To jedno z ważniejszych zwycięstw reprezentacji Chorwacji. Pokonaliśmy Holandię na ich stadionie, mimo że pierwsi straciliśmy bramkę, a potem rywal wyrównał w doliczonym czasie gry. To z pewnością historyczne zwycięstwo – mówił Zlatko Dalić cytowany przez Uefa.com.

– Nie mam preferencji, z kim zagrać w finale. Najpierw trochę będziemy świętować, a potem trochę odpoczniemy. Nie ma znaczenia, kto będzie następnym przeciwnikiem, ważna jest tylko Chorwacja. Idziemy po złoto. Tylko tego nie mamy: jest srebro, jest brąz. Teraz zamierzamy zdobyć złoto, którego nam brakuje – dodał selekcjoner Chorwatów.

W finale Vatreni zmierzą się ze zwycięzcą z meczu Hiszpania – Włochy, który odbędzie się 15 czerwca.

