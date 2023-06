Reprezentacja Holandii przegrała w środowy wieczór z Chorwacją w półfinałowym spotkaniu Final Four Ligi Narodów UEFA (2:4). Tym samym Pomarańczowi nie wykorzystali atutu gry na swoim stadionie i będą rywalizować w meczu o trzecie miejsce w rozgrywkach.

fot. Imago / Ante Cizmic Na zdjęciu: Ronald Komean

Reprezentanta Holandii przegrała w Rotterdamie z Chorwacją

Na temat starcia na pomeczowej konferencji prasowej głos zabrał Ronald Koeman

Opiekun Oranje nie ukrywał tego, że był pod wrażeniem gry swoich rywali w drugiej linii

Koeman po meczu Holandia – Chorwacja

Reprezentacja Holandii była postrzegana za faworyta w starciu z Chorwacją. W każdym razie ostatecznie Cody Gakpo i spółka musieli opuszczać plac gry na tarczy. Po meczu opinią na jego temat podzielił się opiekun Oranje.

– Byłem bardzo zadowolony z pierwszej połowy, ale czułem, że źle zaczęliśmy drugą odsłonę. Chorwaci przejęli kontrolę nad meczem, co utrudniało nam grę, zwłaszcza po rzucie karnym. Wtedy było widać, że chorwacki zespół gra ze sobą już od dłuższego czasu. Zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy. Naciskaliśmy przeciwnika, kiedy tylko mogliśmy. Rywal miał jednak większą kontrolę nad piłką. I to była dla mnie różnica przez cały mecz – przekonywał Ronald Koeman cytowany przez Uefa.com.

W finale Ligi Narodów UEFA reprezentacja Chorwacji zmierzy się z lepszym z pary Hiszpania – Włochy.

