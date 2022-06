Poważna strata Belgów. Lukaku nie zdąży na mecz z Polską Źródło: Goal.pl/ rbfa.be Gabriel Bielecki

(201119) -- LEUVEN, Nov. 19, 2020 (Xinhua) -- Romelu Lukaku of Belgium celebrates his second goal during the UEFA Nations League group match between Belgium and Denmark in King Power Stadion At Den Dreef, Leuven, Belgium, Nov. 18, 2020. (Xinhua/Zheng Huansong) 18.11.2020 Leuven Pilka nozna UEFA Liga Narodow Belgia - Dania FOTO Xinhua / PressFocus POLAND ONLY!! Na zdjęciu: Romelu Lukaku