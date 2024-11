PA Images / Alamy Na zdjęciu: Piotr Zieliński oraz Andy Robertson

Reprezentacja Polski przegrywa ze Szkocją i żegna się z dywizją A Ligi Narodów

W poniedziałkowy wieczór reprezentacja Polski rozgrywała swoje ostatnie spotkanie w fazie grupowej tegorocznej Ligi Narodów. Przeciwnikiem podopiecznych Michała Probierza była Szkocja. “Biało-Czerwoni” przystąpili do tego meczu po blamażu z Portugalią, który zakończył się rezultatem 1:5. Zawodnicy Steve’a Clarke’a natomiast podchodzi natchnieni, ponieważ udało im się pokonać Chorwację 1:0.

Rywalizacja na Stadionie Narodowym fatalnie rozpoczęła się dla “Biało-Czerwonych”. Szkocja bowiem już 3. minucie meczu wyszła na prowadzenie. Na listę strzelców wpisał się John McGinn.

Szkocja wyszła i zaczęła grać! Kilka podań i Polacy przegrywają już w 3. minucie…



🔴📲 Oglądaj #POLSCO ▶️ https://t.co/qon2zMVRi7 pic.twitter.com/SkS6xfvPlY — TVP SPORT (@sport_tvppl) November 18, 2024

Polacy mieli swoje sytuacje, aby doprowadzić do wyrównania. Najczęściej przed dogodną okazją do strzelenia goli stawał Karol Świderski. Napastnik Charlotte FC jednak w pierwszej odsłonie zawodził pod względem skuteczności. Szkoci również podwyższyć rezultat. W 33. minucie Billy Gilmour oddał niezwykle groźny strzał z dystansu, który wylądował na poprzeczce bramce chronionej przez Łukasza Skorupskiego. Finalnie w pierwszej odsłonie padł tylko jeden gol, przez co to goście schodzili na przerwę w lepszych humorach.

Druga odsłona rozpoczęła się od szturmu reprezentacji Polski na bramkę Szkotów. Jednak na trafienie musieliśmy poczekać do 59. minuty. Wówczas Kamil Piątkowski oddał piekielnie silny strzał z dystansu, który wylądował w okienku.

REMIS!!!



Tyle pudeł, ale jak już wpadło, to nie było co zbierać! 🤩⚽️



🔴📲 Oglądaj #POLSCO ▶️ https://t.co/qon2zMVRi7 pic.twitter.com/mBLUzyN06N — TVP SPORT (@sport_tvppl) November 18, 2024

Szkoci od razu rzucili się do ataku. Polacy jednak starali się odpowiadać na ofensywne zapędy rywali. Jednak im dalej w las tym zdecydowanie częściej musieliśmy się bronić. Kiedy wydawało się, że rywalizacja zakończy się remisem, niestety w doliczonym czasie gry goście wyszli na prowadzenie. Łukasz Skorupskiego uderzeniem głową pokonał Andy Robertson. Tym samym piłkarz Liverpool zabrał nam marzenia o grę w barażach o utrzymanie w dywizji A Ligi Narodów. “Biało-Czerwoni” żegnają się z elitą.

Wydawało się, że sytuacja jest pod kontrolą… A skończyło spadkiem do dywizji B Ligi Narodów 🤷‍♂️ pic.twitter.com/WA0ayzwugu — TVP SPORT (@sport_tvppl) November 18, 2024

Polska – Szkocja 1:2

Piątkowski (59′) – McGinn (3′), Robertson (90+3′)

