PressFocus Na zdjęciu: Kibice reprezentacji Polski

Wkrótce wraca Liga Narodów i mecze reprezentacji Polski. Z tej okazji mamy dla Was bilety na mecz Polska – Holandia (22 września) od sponsora naszej kadry, firmy STS Zakłady Bukmacherskie. Można je wygrać w naszym konkursie, którego zasady i regulamin znajdziecie poniżej. Zapraszamy do udziału i życzymy powodzenia.

Bilety na mecz Polska – Holandia

Mecz Polska – Holandia w Lidze Narodów odbędzie się 22 września na PGE Stadionie Narodowym w Warszawie. Będzie to jeden z najważniejszych testów kadry Czesława Michniewicza przed zbliżającymi się mistrzostwami świata w Katarze. Mecze Biao-czerwonych w ostatnich latach przyzwyczaiły nas do tego, że stadiony są wypełnione po brzegi, a dla kibiców jest to wyjątkowe święto i przeżycie.

Przed spotkaniem Polska – Holandia firma STS Zakłady Bukamcherskie przekazała Goal.pl jedno podwójne zaproszenie na to wydarzenie, które możecie wygrać w naszym konkursie. Zasady są bardzo proste, a szczegóły wyjaśniamy w regulaminie zamieszczonym poniżej, z którym każdy z uczestników powinien się zapoznać.

W zadaniu konkursowym wystarczy wytypować dokładny wynik meczu Ekstraklasy Lechia Gdańsk – Lech Poznań (31 sierpnia, godzina 20:30), podać minutę, w której padnie pierwszy gol i napisać to w komentarzu pod tym artykułem. Zgłoszenia przyjmujemy do 31 sierpnia 2022 roku do godziny 20:25. Komentarze zamieszczone po tym terminie nie będą brane pod uwagę przy rozstrzygnięciu konkursu.

W przypadku gdy więcej niż jeden użytkownik poda poprawnie dokładny wynik o zwycięstwie decyduje podanie minuty zdobycia pierwszej bramki (lub trafienie najbliżej tej minuty).

W przypadku gdy żaden użytkownik nie poda poprawnie dokładnego wyniku spotkania o zwycięstwie decyduje podanie minuty padnięcia pierwszej bramki (lub trafienie najbliżej tej minuty).

W przypadku gdy więcej niż jeden użytkownik poda dokładną odpowiedź na zadanie konkursowe o zwycięstwie decyduje kolejność zgłoszeń.

Ze zwycięzcą będziemy komunikować się drogą mailową. Dlatego bardzo prosimy o podawanie prawdziwych danych przy rejestracji w serwisie Goal.pl.

Życzymy powodzenia!

REGULAMIN KONKURSU