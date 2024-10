Reprezentacja Polski przegrywa do przerwy z Chorwacją 2:3. Tuż przed końcem pierwszej odsłony "Biało-Czerwoni" strzelili kontaktowego gola. Na listę strzelców wpisał się Nicola Zalewski.

PressFocus Na zdjęciu: Reprezentacja Polski

Nicola Zalewski z kontaktowym golem w meczu Polska – Chorwacja

We wtorkowy wieczór reprezentacja Polski rozgrywa swoje drugie spotkanie w Lidze Narodów podczas październikowego zgrupowania. Tego dnia “Biało-Czerwoni” mierzą się z Chorwacją. Podopieczni Michała Probierza przystępowali do tego meczu po porażce z Portugalią (1:3). Brązowi medaliście ostatniego mundialu natomiast okazali się lepsi od Szkotów (2:1).

Rywalizacja na Stadionie Narodowym wyśmienicie rozpoczęła się dla reprezentacji Polski. “Biało-Czerwoni” objęli prowadzenie już w 5. minucie za sprawą Piotra Zielińskiego. Później do głosu niestety doszli do głosu Chorwaci, którzy w sześć minut strzelili trzy gole. Najpierw do siatki trafił Borna Sosa, później Petar Sucić, a na koniec Martin Baturina.

Podopieczni Michała Probierza jeszcze przed przerwą zdołali zdobyć kontaktową bramkę. W 45. minucie na listę strzelców wpisał się Nicola Zalewski. Piłkarz AS Romy strzelił podobnego gola, co Piotr Zieliński. 22-latek oddał kąśliwy strzał po długim roku i Dominik Livaković był bez szans. Trafienie Zalewskiego sprawiło, że schodziliśmy na przerwę z rezultatem 2:3.

Szaleństwo na PGE Narodowym! Polska łapie kontakt przed przerwą! Zalewski na 2:3 ⚽️



🔴📲 Oglądaj #POLCRO ▶️ https://t.co/pYH4DIoAsy pic.twitter.com/ox10JnX1OM — TVP SPORT (@sport_tvppl) October 15, 2024

Dzisiejsze trafienie Nicoli Zalewskiego było jego trafieniem numer trzy w narodowych barwach. Taką statystykę gracz AS Romy uzbierał w 25. występach.

Sprawdź także: Probierz wyjaśnił. Dlatego Lewandowski zacznie na ławce