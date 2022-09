PressFocus Na zdjęciu: Olivier Giroud

W kadrze reprezentacji Francji na wrześniowe mecze Ligi Narodów z Austrią i Danią zabrakło miejsca dla Oliviera Girouda. Napastnik Milanu nie był tym faktem zachwycony, z czego zdaje sobie sprawę Didier Deschamps. Szkoleniowiec Trójkolorowych wypowiedział się na temat powołania dla 35-latka za kontuzjowanego Karima Benzemę.

Olivier Giroud znalazł się na liście zawodników powołanych do reprezentacji Francji

Napastnik oczekuje, że wskoczy do składu na miejsce Karima Benzemy

Didier Deschamps postanowił odpowiedzieć mu za pośrednictwem mediów

Deschamps wie, że ktoś musi zastąpić Benzemę

Nie najlepiej dzieje się ostatnio w reprezentacji Francji. Wielu zawodników jest ze sobą skłóconych, Kylian Mbappe sprzeciwia się udziałowi w sesji zdjęciowej, a na domiar złego kontuzji na czas nie zdoła wyleczyć Karim Benzema. Didier Deschamps nie uwzględnił go w kadrze na wrześniowe mecze, jednak zastanawia się, kto powinien zająć jego miejsce.

Swój akces do drużyny zgłasza Olivier Giroud, który ma duże ambicje by zastąpić napastnika Realu Madryt w wyjściowym składzie. Zdaje sobie z tego sprawę szkoleniowiec, który nie chce jednak ulegać presji ze strony zawodnika.

– Nie wiem co on przekazał mediom, nie interesuje mnie to. Interesuje mnie natomiast treść dyskusji, jaką z nim odbędę. Wiem jednak jak to funkcjonuje. Od zawsze jest pewna ścieżka którą można obrać, pomiędzy tym co się robi, a co się mówi – stwierdził szkoleniowiec w rozmowie z dziennikiem L’Equipe.

– On nie musi mnie przekonywać. Wie jakie jest moje zdanie. Nie będę znów wracał do tego co już kiedyś powiedziałem. Jest jeszcze wielu innych zawodników, których nie powołałem, a nie robią z tego takiej sensacji jak on. Celem Oliviera jest powołanie do kadry narodowej, podobnie jak wielu innych zawodników. Panuje ogromna rywalizacja, a ja na jej podstawie będę musiał podjąć decyzję – dodał.

