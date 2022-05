Pressfocus Na zdjęciu: Czesław Michniewicz

Według wieści przekazanych przez Sebastiana Staszewskiego z Interii Sport, Czesław Michniewicz powoła na czerwcowe zgrupowanie czterech młodzieżowców. Zaproszenie do seniorskiej kadry mają dostać Nicola Zalewski, Jakub Kiwior, Sebastian Walukiewicz i Jakub Kamiński.

Biało-czerwonych wkrótce czekają rywalizacje w ramach Ligi Narodów

To dobry moment, aby sprawdzić formę młodych talentów przed wylotem na mundial do Kataru

Michniewicz stawia na młodość

Czesław Michniewicz regularnie odwiedza polskich piłkarzy za granicą. Podczas końcówki sezonu widziany był w Rzymie, gdzie spotkał się z Nikolą Zalewskim i trenerem AS Roma, Jose Mourinho. Jego sztab monitoruje też innych zawodników, stąd też niewykluczone, że na najbliższym zgrupowaniu pojawią się nowe twarze.

Jak zaznaczył Sebastian Staszewski, w czerwcu do seniorskiej kadry Biało-Czerwonych dołączą Nicola Zalewski, Jakub Kiwior, Sebastian Walukiewicz i Jakub Kamiński. Z całej czwórki tylko Kiwior nie zaznał debiutu w pierwszej reprezentacji. Co więcej, każdy z nich będzie mógł w dowolnym momencie dołączyć do młodzieżówki, jeżeli nadarzy się taka potrzeba.

🆕Nicola Zalewski, Jakub Kiwior, Sebastian Walukiewicz i Jakub Kamiński mają zostać powołani do seniorskiej reprezentacji Polski. Słyszę jednak, że selekcjoner Czesław Michniewicz zostawi jednak furtkę i w razie potrzeby piłkarze będą mogli dołączyć do młodzieżówki. @SportINTERIA — Sebastian Staszewski (@s_staszewski) May 13, 2022

