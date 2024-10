PressFocus Na zdjęciu: Maxi Oyedele

Bruno Fernandes pochwalił Maxiego Oyedele

Reprezentacja Polski podejmie na własnym stadionie Portugalię w meczu 3. kolejki Ligi Narodów. Wiele wskazuje na to, że dzisiaj wieczorem swój debiut w drużynie narodowej zanotuje Maxi Oyedele. Pomocnik Legii Warszawa ma bowiem otrzymać szansę od Michała Probierza.

Co ciekawe, wychowanek Manchesteru United na murawie Stadionu Narodowego może spotkać kilku swoich kolegów z czasów występów w angielskim klubie. O bardzo utalentowanego 19-latka został zapytany Bruno Fernandes, który skomplementował naszego kadrowicza.

– Maxi jest naprawdę dobrym zawodnikiem. Przeszedł przez akademię Manchesteru United. Następnie trafił do pierwszego zespołu, ponieważ ma wiele znakomitych cech, a także dobre umiejętności techniczne – powiedział Bruno Fernandes we wczorajszej rozmowie z Hubertem Bugajem.

– To świetny dzieciak, naprawdę skromny oraz ciężko pracujący. Życzę mu wszystkiego najlepszego. Każdego dnia cieszy się piłką i to jest najważniejsze. Teraz trafił do reprezentacji i wiem, że to dla niego duża sprawa – stwierdził etatowy reprezentant Portugalii na łamach “TVP Sport”.

Pomocnik Manchesteru United wskazał też mocne strony naszej reprezentacji. – Polska ma zawodników dobrze czujących się z piłką przy nodze. Potrafi stworzyć spore zagrożenie. Jest zespołem silnym fizycznie, który bardzo dobrze wykonuje stałe fragmenty gry. Strzela z nich wiele goli i musimy być tego świadomi. Naprzeciw siebie spotkamy drużynę, która będzie chciała wygrać tak samo, jak my – zakończył gwiazdor Czerwonych Diabłów.