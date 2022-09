PressFocus Na zdjęciu: Roberto Mancini

W piątek wieczorem reprezentacja Włoch podejmie u siebie Anglików w ramach Ligi Narodów. Choć Squadra Azzurra zgromadziła jak dotąd więcej punktów, selekcjoner Mancini podkreśla, że to rywale znajdują się w lepszej formie.

W piątek czeka nas pojedynek Włochów z Anglikami

Jak dotąd Włosi uzbierali o trzy punkty więcej od rywali

Mimo tego selekcjoner Mancini podkreślił, że to Synowie Albionu prezentują lepszą dyspozycję

“Stać nas na rozegranie dobrego meczu”

Jednym z hitów piątej kolejki fazy grupowej Ligi Narodów jest pojedynek Włochów z Anglikami. Obie ekipy, jak dotąd, rozczarowują swoich kibiców. Zajmują dwa ostatnie miejsca w swojej grupie i muszą walczyć, by uniknąć degradacji. Na konferencji prasowej Roberto Mancini podkreślił, że najbliżsi rywale znajdują się w lepszej dyspozycji, choć uzbierali zaledwie dwa punkty.

– Entuzjazm jest zawsze, szczególnie przed takimi meczami. Nie martwię się. To spotkanie, do którego podchodzimy w specjalnym momencie. Rywale są od nas w lepszej formie, ale my mamy entuzjazm i stać nas na rozegranie dobrego meczu. Anglia to jeden z najlepszych narodów na świecie, pełno tam talentu. Mają wielu zawodników w ofensywie i czeka nas trudne spotkanie – wyznał selekcjoner reprezentacji Włoch.

Dziennikarze z Półwyspu Apenińskiego spodziewają się zmiany formacji na 3-5-2, ale Mancini nie przywiązuje do tego większej wagi.

– Jeśli zmiana systemu oznaczałaby wygranie wszystkich meczów, robiłbym to zawsze. Wierzę, że ta kadra ma tożsamość, która pomaga nam od długiego czasu. Muszę przyzwyczaić się do graczy, którymi dysponuję. To zrobiliśmy, budując zespół cztery lata temu. Wszystko zależy od posiadanych zawodników. Teraz moglibyśmy zmienić system, ale sami dokonujemy oceny sytuacji. Zakwalifikowanie się do drugiej fazy Ligi Narodów da nam trochę radości, biorąc pod uwagę, jak będziemy cierpieć w grudniu – dodał, mając na myśli brak udziału mistrzów Europy w nadchodzącym mundialu.

Początek starcia na San Siro już o godzinie 20:45.

