Reprezentacja Anglii w piątek podejmie u siebie Włochów. Gareth Southgate i Harry Kane wzięli udział w konferencji, podczas której wypowiedzieli się na temat kampanii OneLove. Ma ona zasygnalizować konieczność walki z dyskryminacją, zwłaszcza biorąc pod uwagę sytuację pracowników fizycznych w Katarze.

W piątek Anglików czeka starcie z Włochami

W tym meczu Harry Kane po raz pierwszy założy specjalną opaskę kapitańską w ramach kampanii OneLove

Napastnik, a także Gareth Southgate przekonują, że to istotny gest w walce z ważnym problemem

“Noszenie takiej opaski na największej scenie na świecie zrobi wrażenie”

Reprezentację Anglii czeka w piątek wyjazdowe starcie z Włochami. Mecz ten będzie pierwszym, w którym Harry Kane nosić będzie opaskę kapitańską w ramach kampanii OneLove. Powstała ona w Holandii i ma na celu walkę z dyskryminacją. Jest to ważne o tyle, że ową opaskę nosić będzie kilku kapitanów największych reprezentacji również podczas Mistrzostw Świata w Katarze, gdzie łamanie praw człowieka jest na porządku dziennym.

– Tylko tyle mogą obecnie zrobić piłkarze. Noszenie takiej opaski na największej scenie na świecie będzie miało znaczenie. Ale to wszystko, co możemy zrobić. Z pewnością wykonaliśmy krok do przodu, by pomóc pewnym problemom Kataru – powiedział kapitan Synów Albionu.

Na ten temat wypowiedział się na konferencji również Gareth Southgate.

– Piłkarze nie mogą zrobić wiele więcej, niż mówić o problemach publicznie, bo ostatecznie prosimy o zmiany w kraju, który szanujemy, który poczynił progres, ale nie mamy nad tym żadnej kontroli. Przeprowadziliśmy duży research. FA przeprowadziło niezliczoną ilość spotkań z organizacjami pozarządowymi czy pracownikami migracyjnymi w Katarze. Zebrali wszelkie informacje i prośby ludzi. To wszystko, co można było osiągnąć. Mówienie o problemach to pojazd, z którego korzystaliśmy w przeszłości jako ludzie zaangażowani w sport. To samo chcemy zrobić tym razem – skomentował sprawę selekcjoner Anglików. – Dobrze zrobiło mi ponowne nabranie skupienia. Aby osiągnąć to, co zamierzamy na boisku, musimy być kompletnie bezlitośni. Muszę stworzyć środowisko dla graczy, które pozwoli im się wyróżniać. Muszę też zapewnić im wszystko na takim poziomie, na jakim byli przez ostatnie pięć czy sześć lat – dodał już w kontekście sportowym. Synowie Albionu zajmują ostatnie miejsce w swojej grupie Ligi Narodów i są o dwa kroki od degradacji.

– Myślę, że każda kadra się z tym mierzy. Rozmawiałem z selekcjonerami Duńczyków, Belgów i Francuzów tego lata. Wszyscy uznali ostatni czas za wymagający, bo skupiają się już na mistrzostwach świata – wyznał Southgate.

Początek starcia na San Siro już o godzinie 20:45.

