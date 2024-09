Pixsell / Alamy Na zdjęciu: Luka Modrić

Było naprawdę trudno wygrać to spotkanie – skomentował Modrić

Reprezentacja Chorwacji na pierwszy rzut oka bez problemów zdobyła komplet punktów w spotkaniu z reprezentacją Polski. Bramkę na wagę zwycięstwa w 52. minucie zdobył Luka Modrić. Pomocnik Realu Madryt popisał się pięknym strzałem z rzutu wolnego.

Po meczu jeden z najlepszych pomocników na świecie udzielił wywiadu na antenie TVP Sport. Kapitan reprezentacji Chorwacji podsumował rywalizację z biało-czerwonymi, mówiąc, że był to mecz z wymagającym rywalem, a zwycięstwo nie przyszło im łatwo. Co więcej, na pytanie o motywację do dalszej gry podkreślił, że wciąż jest głodny zwycięstw oraz sukcesów zarówno w kadrze, jak i klubie.

– Dziękuje bardzo. Tak można powiedzieć, że sprezentowałem sobie fajnego gola, ale najważniejsze jest zwycięstwo. Graliśmy trudny mecz przeciwko wymagającemu rywalowi. Myślę, że byliśmy lepsi i zasłużenie wygraliśmy – powiedział Luka Modrić w rozmowie z TVP Sport.

– Naprawdę wymagającym. Było naprawdę trudno wygrać to spotkanie. Musieliśmy dać z siebie wszystko i ciężko pracować na to zwycięstwo. Musieliśmy być maksymalnie skupieni przez całe spotkanie. Nie pozwoliliśmy im na zbyt wiele sytuacji – dodał w wywiadzie z TVP Sport.

– Czuję się wyjątkowo kiedy zakładam koszulkę reprezentacji Chorwacji. Dla mnie zawsze to powód do dumy, kiedy mogę reprezentować mój kraj. Tak było od samego początku mojej kariery. Nadal jestem głodny kolejnych zwycięstw i sukcesów. Chcę robić to dla naszej kadry i dla naszego kraju. Cały czas mam taką samą motywację – odpowiedział na pytanie o motywację do dalszej gry w kadrze i klubie.

Podopieczni Michała Probierza po 2. kolejkach Ligi Narodów zajmują 3. miejsce w dywizji A1. Biało-czerwoni mają na swoim koncie 3 punkty i znajdują się bezpośrednio za Portugalią i Chorwacją. Nad reprezentacją Szkocji, która zajmuje ostatnie miejsca mamy 3 punkty przewagi.