IMAGO / AFLOSPORT Na zdjęciu: Robin Le Normand

Robin Le Normand urodził się we Francji, ale w czwartek zadebiutował w reprezentacji Hiszpanii

26-latek sprokurował rzut karny, którego na gola zmienił Ciro Immobile

Mimo tego sprawił dobre wrażenie. Po ostatnim gwizdku przyznał, że tego typu sytuacje nie wytrącają go z równowagi

“Zagrania ręką zdarzają się w piłce nożnej”

Robin Le Normand przez lata deklarował, że jedyna reprezentacja, dla jakiej chce grać, to kadra Francji. Nie doczekał się jednak powołania od Didiera Deschampsa. Już za czasów Luisa Enrique rozpoczęto zatem proces przekonywania defensora, by ten postarał się o obywatelstwo Hiszpanii. Trafił do akademii Realu Sociedad w 2016 roku. Ostatecznie udało się przekonać gracza. W czwartek Le Normand zadebiutował w seniorskiej kadrze La Rojy. Co prawda sprokurował rzut karny, którego na gola zamienił Ciro Immobile, ale generalnie zostawił po sobie dobre wrażenie.

– Zagrania ręką to coś, co zdarza się w piłce nożnej. Musiałem zachować chłodną głowę, bo zostało jeszcze wiele czasu do końca meczu, a my zaprezentowaliśmy się spektakularnie – powiedział obrońca. – Czułem się bardzo dobrze. Jesus Navas i Aymeric Laporte bardzo mi pomogli. Sprawili, że to wszystko było dla mnie bardzo proste – dodał.

Teraz 26-latek czeka test w finale Ligi Narodów. W niedzielę Hiszpania zmierzy się z Chorwacją.

Le Normand rozegrał w minionym sezonie 41 spotkań we wszystkich rozgrywkach.

Czytaj więcej: Nowy selekcjoner Hiszpanów: nigdy w siebie nie zwątpiliśmy.