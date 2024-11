Polak z szansą na nagrodę w LN. Jest w gronie czterech nominowanych

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Kamil Piątkowski

Polak wyróżniony przez UEFA

Reprezentacja Polski w fatalnym stylu zakończyła rywalizację w fazie grupowej Ligi Narodów. Podopieczni Michała Probierza w meczu o wszystko przegrali 1:2 ze Szkocją i pożegnali się z Dywizją A. O losie Biało-Czerwonych zadecydowała bramka Andy’ego Robertsona z trzeciej minuty doliczonego czasu gry.

Chociaż gospodarze zmagań na PGE Narodowym zostali pożegnani gwizdami z trybun, to przynajmniej jeden z piłkarzy zasłużył na wyróżnienie. Mowa oczywiście o Kamilu Piątkowskim, który w 59. minucie skorzystał z dogrania Piotra Zielińskiego i popisał się fenomenalnym uderzeniem. Craig Gordon nie miał szans na udaną interwencję – strzał obrońcy RB Salzburg był perfekcyjny.

Teraz Piątkowski ma szansę na oficjalne uznanie. Trafienie Polaka zostało nominowane do nagrody “Goal of the Round”, czyli “Gol kolejki”. O to miano rywalizuje z trzema innymi bramkami z 6. serii gier.

Lista nominowanych:

Kamil Piątkowski – 59. min meczu Polska – Szkocja

Aron Sele – 40. min meczu Liechtenstein – San Marino

Christos Tzolis – 56. min meczu Finlandia – Grecja

Nikola Krstović – 73. min meczu Czarnogóra – Turcja

Piątkowski's rocket 🚀

Sele's super strike ☄️

Tzolis' clever lob 🧠

Krstović's top header 👏



Which goal deserves to win Goal of the Round? 🤔#UNLGOTR | @AlipayPlus | #NationsLeague — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) November 19, 2024

Głos na gola Piątkowskiego można oddać TUTAJ.