Luis de la Fuente awansował w czwartek do swojego pierwszego finału w roli selekcjonera reprezentacji Hiszpanii. La Roja pokonała Włochów (2:1) i w niedzielę zmierzy się z Chorwatami w meczu o złote medale Ligi Narodów.

Reprezentacja Hiszpanii pokonała Włochów i awansowała do finału Ligi Narodów (2:1)

Dla Luisa de la Fuente był to dopiero trzeci mecz w roli selekcjonera La Rojy

Trener tryskał optymizmem na konferencji pomeczowej

“Mecz z Włochami był widowiskiem, na pewno podobał się kibicom”

Reprezentacja Hiszpanii pokonała Włochów (2:1) i awansowała do finału Ligi Narodów. Dla Luisa de la Fuente był to dopiero trzeci mecz w roli selekcjonera.

– Nigdy w siebie nie zwątpiliśmy. Z czasem wszystko się poprawi i ułoży się w naturalny sposób. Zawodnicy wierzą w nasze przesłanie. Mecz z Włochami był widowiskiem, które spodobało się kibicom. W takich spotkaniach wszystko dużo kosztuje. Jestem bardzo dumny z zawodników i z awansu do finału. Podejdziemy do niego z przekonaniem, zaangażowaniem i jakością. Występ w finale był naszym celem. Byłem przekonany, że wszystko potoczy się dobrze dzięki wytrwałości i pracy. Myślę, że zaprezentujemy się jeszcze lepiej przeciwko takiemu rywalowi, jak reprezentacja Chorwacji. To będzie bardzo trudne spotkanie – powiedział uradowany de la Fuente.

Przed La Roją już tylko finał Ligi Narodów. W niedzielę zmierzą się w nim z Chorwatami, a początek starcia zaplanowany jest na godzinę 20:45.

