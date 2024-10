Spalletti musiał dokonać zmian. Były napastnik Juve doznał kontuzji

ROGERIO MOROTI / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Lucca zastąpi Keana w najbliższych meczach Ligi Narodów

Moise Kean został wykluczony z udziału w nadchodzących meczach Ligi Narodów. Włochy zmierzą się z Belgią w Rzymie oraz z Izraelem w Udine, jednak były napastnik Juventusu nie pojawi się na boisku z powodu problemów zdrowotnych. Włoska Federacja Piłkarska (FIGC) poinformowała, że zawodnik wrócił do Fiorentiny, aby poddać się leczeniu.

Luciano Spalletti, trener reprezentacji Włoch, szybko zareagował na sytuację, powołując na miejsce Keana Lorenza Luccę z Udinese. Lucca miał okazję współpracować ze Spallettim już wcześniej – w marcu, podczas towarzyskich meczów w USA, jednak z powodu drobnego urazu nie zadebiutował wtedy w kadrze. Lorenzo Lucca prezentuje dobrą formę w Udinese, zdobywając pięć goli w dziewięciu występach we wszystkich rozgrywkach w tym sezonie. Spalletti liczy na to, że młody napastnik wniesie świeżość i skuteczność do ataku reprezentacji. Tymczasem

Moise Kean również ma udany sezon z pięcioma golami w dziesięciu meczach dla Fiorentiny, jednak nie udało mu się uniknąć rozczarowania, gdy w ostatnim meczu przeciwko Milanowi zmarnował rzut karny.

Reprezentacja Włoch rozpoczęła już przygotowania do meczów w ośrodku Coverciano. Poniedziałkowe popołudnie upłynęło pod znakiem intensywnego treningu, gdzie zawodnicy pracowali nad taktyką i kondycją.

