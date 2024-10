Wtorek sądnym dniem w Man Utd, Ten Hag może poznać wyrok

Manchester United ostatnio zawodzi. Ciemne chmury zebrał się zatem nad Erikiem ten Hagiem. Decyzja o przyszłości Holendra w klubie może zostać podjęta we wtorek 8 października.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Erik ten Hag

Manchester United rozważa Thomasa Tuchela na następcę Erika ten Haga

Manchester United ma ambicje związane z tym, aby wrócić do Ligi Mistrzów. To może zapewnić klubowi ogromne zyski finansowe. Na dzisiaj to jednak odległa sprawia, bo zawodnicy Czerwonych Diabłów aktualnie zadomowili się w drugiej połówce tabeli Premier League. Tym samym niewykluczone, że władze klubu niebawem zdecydują się na radykalne kroki. Ciekawe wieści na ten temat przekazał Manchester Evening News.

Źródło ujawniło, że we wtorek 8 października w Londynie dojdzie do posiedzenia zarządu Manchesteru United. W jego trakcie ma zostać omówiony temat przyszłości Erika ten Haga. Holender z kolei wypowiada się dyplomatycznie na ten temat.

– Komunikujemy się bardzo otwarcie, bardzo przejrzyście. Zawsze się komunikujemy. Co tydzień, powiedziałbym nawet, że codziennie, więc spodziewam się, że porozmawiamy – mówił ostatnio menedżer Czerwonych Diabłów, nawiązując do wtorkowego posiedzenia zarządu klubu.

Ten Hag objął stery nad ekipą z Old Trafford w lipcu 2022 roku. 54-latek prowadził Man Utd jak na razie w 125 spotkaniach, notując w nich 71 zwycięstw, 19 remisów i 35 porażek. Według medialnych doniesień aktualnie najbardziej przez władze angielskiego klubu jest rozważana kandydatura Thomasa Tuchela. Niemiec od rozstania z Bayernem Monachium pozostaje bez zatrudnienia.

