Kacper Kozłowski kontuzjowany. Nie zagra z Portugalią i Szkocją

We wtorkowy wieczór Michał Probierz ogłosił powołania do reprezentacji Polski na listopadowe zgrupowanie. Wszystko wskazuje na to, że 52-latek będzie musiał dokonać zmiany na liście swoich wybrańców. Z najnowszych informacji Tomasza Włodarczyka z portalu “Meczyki.pl” wynika bowiem, że Kacper Kozlowski doznał kontuzji, która wykluczy środkowego pomocnika z występów w nadchodzących meczach ekipy Biało-Czerwonych. 21-latek zmaga się z urazem łydki, przez co nie będzie dostępny dla selekcjonera.

W miejsce zawodnika tureckiego klubu, Gaziantep FK, może zostać powołany Michael Ameyaw, aczkolwiek nie jest to przesądzone, gdyż piłkarz Rakowa Częstochowa również mierzy się z drobną kontuzją. Decyzja w tej sprawie zapadnie w najbliższych dniach, po uprzedniej konsultacji sztabu medycznego kadry z lekarzami pracującymi w zespole spod Jasnej Góry. Warto dodać, że problemy zdrowotne mają także inni potencjalni kadrowicze, a mianowicie Matty Cash, Paweł Dawidowicz, Jakub Piotrowski oraz Maxi Oyedele.

Zgrupowanie reprezentacji Polski rozpocznie się już w poniedziałek, 11 listopada. W tym miesiącu nasza drużyna narodowa zagra na wyjeździe z Portugalią (piątek, 15 listopada, godz. 20:45) oraz podejmie u siebie Szkocję (poniedziałek, 18.11, godz. 20:45). Biało-Czerwoni mają na swoim koncie 4 punkty, dzięki czemu zajmują 3. miejsce w tabeli. Celem podopiecznych Michała Probierza będzie utrzymanie w najwyższej dywizji Ligi Narodów.