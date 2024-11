Probierz ogłosił powołania na Portugalię i Szkocję! Są niespodzianki!

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Michał Probierz

Reprezentacja Polski: powołania na listopadowe zgrupowanie

Przed reprezentacją Polski dwa ostatnie starcia w fazie grupowej Ligi Narodów UEFA. Biało-Czerwoni jeszcze nie stracili szansy na awans do ćwierćfinału, jednak czeka ich niezwykle trudne zadanie. Jednocześnie podopieczni Michała Probierza muszą walczyć o utrzymanie w dywizji A. Ostatnie miejsce w grupie oznacza bezpośredni spadek, natomiast 3. lokata to konieczność rozegrania barażu z wicemistrzem z dywizji C.

Wideo: Dlaczego nie mówiliśmy więcej o Lewandowskim?

Polacy w pozostałych dwóch kolejkach zmierzą się z Portugalią w Porto (15.11) i ze Szkocją na PGE Narodowym w Warszawie (18.11). Os Navegadores mają na koncie dziesięć punktów i obecnie przewodzą tabeli grupy A, natomiast The Tartan Army wywalczyła jedno oczko i zajmuje ostatnie miejsce. Dla Biało-Czerwonych szczególne znaczenie ma pojedynek z ekipą Steve’a Clarke’a.

Na dziesięć dni przed meczem z drużyną Roberto Martineza Michał Probierz ogłosił powołania na listopadowe zgrupowanie.

Bramkarze: Bułka, Drągowski, Mrozek, Skorupski

Obrońcy: Bednarek, Bereszyński, Gurgul, Kiwior, Puchacz, Piątkowski, Walukiewicz

Pomocnicy: Bogusz, Frankowski, Kamiński, Kapustka, Kozubal, Marczuk, Moder, Romanczuk, Slisz, Szymański, Zalewski, Zieliński

Napastnicy: Buksa, Kozłowski, Lewandowski, Piątek, Świderski, Urbański

Selekcjoner reprezentacji Polski Michał Probierz ogłosił powołania na listopadowe mecze z Portugalią i Szkocją. 🇵🇹🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 pic.twitter.com/2TnUKRaqlV — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) November 5, 2024

Zobacz także: tabele Ligi Narodów