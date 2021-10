Reprezentacja Francji zdołała odrobić stratę i wygrać z Hiszpanami (2:1) w finale Ligi Narodów. Na trafienie Mikela Oyarzabal odpowiedzieli pięknymi trafieniami Karim Benzema i Kylian Mbappe.

Dyscyplina i ostrożność

Pierwsza połowa nie obfitowała w okazje bramkowe. W najlepszej z nich Paul Pogba odnalazł Karima Benzemę, a ten minął Unaia Simona i szukał podaniem Kyliana Mbappe. Po pierwsze, jednak, piłkę zdołał wybić Cesar Azpilicueta, po drugie napastnik Realu Madryt wydawał się znajdować na spalonym. Poza tym, najważniejszym wydarzeniem pierwszej odsłony była kontuzja Raphaela Varane’a. Stoper Manchesteru United wybił piłkę po dośrodkowaniu Gaviego i doznał urazu mięśniowego. Zastąpił go Dayot Upamecano.

Benzema i Mbappe pomagają odpowiedzieć na utraconego gola

Po zmianie stron przez długi czas obraz meczu się nie zmienił. Na szczęście, w 64. minucie Francuzi wybudzili kibiców z letargu za pomocą bomby Theo Hernandeza w poprzeczkę. Po chwili zobaczyliśmy pierwszego gola. Hiszpanie ruszyli w kontrataku, a Sergio Busquets długim podaniem odnalazł Mikela Oyarzabala. Kapitan Realu Sociedad z łatwością zwiódł Dayota Upamecano, wpadł w pole karne i uderzył po dalszym słupku, poza zasięgiem Hugo Llorisa. Podopieczni Luisa Enrique nie cieszyli się jednak długo z prowadzenia. Nie minęły dwie minuty, gdy Mbappe odnalazł na skrzydle Karima Benzemę. Snajper Realu Madryt minął Cesara Azpilicuetę z boku pola karnego i fantastycznym uderzeniem w okienko przywrócił remisowy rezultat. Od tej chwili to mistrzowie świata stali się stroną dominującą. W 80. minucie do kolejnego sprintu urwał się Mbappe, co dostrzegł Hernandez. Napastnik Paris Saint-Germain stanął oko w oko z Unaiem Simonem, zwiódł go w świetnym stylu i strzelił na 2:1. Wydawało się, że 22-latek był na spalonym, ale arbiter po konsultacji z VAR-em podtrzymał decyzję o uznaniu bramki. Hiszpanie mieli jeszcze szansę na doprowadzenie do dogrywki, ale Oyarzabal w samej końcówce zmarnował stuprocentową okazję i trafił prosto w Llorisa.

Luis Enrique po raz kolejny mija się z pucharem o krok lub dwa od ostatecznego triumfu. Rok 2021 skończy pod znakiem awansu do półfinału Euro 2020 i przegranego finału Ligi Narodów. Francuzi, zaś, odzyskali pewność siebie po nieudanych mistrzostwach Europy i udowodnili, że wciąż stać ich na zdobywanie trofeów.