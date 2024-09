Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Kane z dubletem, Anglia ze zwycięstwem

Harry Kane to jeden z najlepszych zawodników reprezentacji Anglii w ostatnich latach. Wielokrotnie krytykowany napastnik nie ma sobie jednak równych w uznaniu u kolejnych selekcjonerów i zawsze jest kluczowym ogniwem zespołu narodowego. Udowodnił to podczas ostatniego meczu Ligi Narodów UEFA przeciwko Finlandii.

Gracz Bayernu Monachium w 57. minucie rywalizacji na Wembley pokonał bramkarza rywali po podaniu od Trenta Aleksandra-Arnolda. Tym samym 31-latek wyprowadził swoją drużynę na prowadzenie, bowiem do tej pory, choć gospodarze mieli optyczną przewagę, to na tablicy wyników widniał wynik 0:0. Na drugiego gola trzeba było jednak jeszcze trochę poczekać, bowiem dopiero w 76. minucie ustalającego wynik spotkania gola zdobył kapitan reprezentacji Anglii, Harry Kane.

𝐇𝐚𝐫𝐫𝐲 𝐊𝐚𝐧𝐞 zdobywa bramkę w swoim 100. meczu w reprezentacji Anglii 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🔥



Dla napastnika był to jubileuszowy, setny występ w narodowych barwach, za co przed meczem został uhonorowany. Debiut w kadrze zanotował on 2015 roku w starciu z Litwą i strzelił wówczas swojego pierwszego gola. Od tamtego momentu trzech turniejach Euro oraz dwóch mistrzostwach świata. Zdobył w tym czasie 68 goli dla Synów Albionu i jest najlepszym strzelcem zespołu w historii. Setny mecz umacnia go na ósmym miejscu wśród zawodników pod względem największej liczby występów.

