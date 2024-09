Cztery gole w meczu Holandia – Niemcy. Hit LN nie zawiódł [WIDEO]

Orange Pics BV / Alamy Na zdjęciu: Holandia - Niemcy

Holandia – Niemcy na remis

Gospodarze otworzyli wynik rywalizacji Holandia – Niemcy w Amsterdamie już w drugiej minucie. Ryan Gravenberch popisał się kapitalnym prostopadłym podaniem, a Tijjani Rijnders bez problemu umieścił piłkę w siatce. Marc-Andre ter Stegen nie miał zbyt wiele do powiedzenia. goście wyrównali w 38. minucie. Bart Verruggen zastopował strzał Floriana Wirtza, ale na dobitkę Deniza Undava nie mógł już nic poradzić.

Tuż przed przerwą Johan Cruijff Arena obejrzała dwa istotne wydarzenia – kontuzję Nathana Ake i trafienie Joshui Kimmicha, który skorzystał z “dogrania” Undava.

Sześć minut po zmianie stron Oranje doprowadzili do remisu. Brian Brobbey poradził sobie z obrońcą i dograł przed bramkę, a Denzel Dumfries skierował futbolówkę do siatki. Okazało się, że to trafienie ustaliło wynik. Więcej goli w Amsterdamie już nie obejrzeliśmy. Holandia i Niemcy dzielą się punktami i po dwóch kolejkach Ligi Narodów mają na koncie po cztery oczka. Podopieczni Juliana Nagelsmanna dzięki lepszemu bilansowi wyprzedzają ekipę Ronalda Koemana i prowadzą w tabeli grupy trzeciej.

Liga Narodów. Holandia – Niemcy 2:2 (1:2)

Reijnders 2′, Dumfries 50′ – Undav 38′, 45+3′

