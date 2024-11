Grosicki wspomina trudne chwile z selekcjonerem reprezentacji Polski

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Kamil Grosicki

Szczere wyznanie Kamila Grosickiego o relacji z Adamem Nawałką

Kamil Grosicki od sierpnia 2021 roku broni barw Pogoni Szczecin, a po tegorocznych mistrzostwach Europy w Niemczech zdecydował się zakończyć karierę w reprezentacji Polski. Piłkarz udzielił wywiadu “TVP Sport”, w którym wrócił wspomnieniami do meczu eliminacji MŚ 2018 z Rumunią w Bukareszcie. Biało-Czerwoni zwyciężyli wówczas (3:0), a na listę strzelców wpisał się Grosicki, który celebrował gola z Adamem Nawałką.

WIDEO: Wchodzi Robert Lewandowski i zmiata wszystkich z planszy

– Najpierw przebiegłem z piłką przez ponad pół boiska w kierunku bramki, minąłem kilku rywali, trafiłem do siatki i już się nie zatrzymywałem, tylko ruszyłem w drugą stronę, do naszej ławki, do selekcjonera. Z nim chciałem celebrować to trafienie – taki był moment, że trzeba było podziękować szkoleniowcowi za kolejną szansę. Wcześniej go zawiodłem, więc musiałem przeprosić – stwierdził 94-krotny reprezentant Polski.

Przyznaje, że po sukcesie na Euro 2016 drużyna, w tym on sam, wpadła w pewną pułapkę popularności i rozluźnienia. – Czasem na zgrupowaniu, po meczu, drużyna siada i trochę luzuje. Wtedy jednak zawiedliśmy selekcjonera i kibiców, ale jako zespół zareagowaliśmy świetnie. W Rumunii zagraliśmy jedno z najlepszych spotkań w ostatnich latach – dodał.

Grosicki w przyszłym roku zamierza rozegrać pożegnalne spotkanie z orzełkiem na piersi. W kadrze narodowej zadebiutował w 2008 roku.