W piątek przeżywaliśmy spore emocje związane z rozgrywkami w grupie 3. Reprezentacja Włoch pokonała na własnym terenie Anglików 1-0, w związku z czym Synowie Albionu spadli z najwyższej dywizji Ligi Narodów.

Kosztowna porażka Anglików

W piątek reprezentację Anglii czekała bardzo trudna przeprawa. Mając nadzieję na pozostanie w najwyższej dywizji Ligi Narodów konieczne było wysokie pokonanie Włochów w bezpośredniej rywalizacji. Spotkanie zapowiadało się bardzo ciekawie, a w roli faworytów przystępowali do niego Synowie Albionu, którzy dysponują zdecydowanie większym potencjałem ofensywnym. Gareth Southgate zdecydował się posłać do boju od pierwszej minuty Harry’ego Kane’a, Raheema Sterlinga, Phila Fodena oraz Bukayo Sakę. We Włoszech zabrakło między innymi Ciro Immobile.

Od pierwszych minut Anglicy prezentowali nieco większą jakość i mieli optyczną przewagę nad rywalem, lecz brakowało konkretnego zagrożenia w polu karnym. Spotkanie toczyło się w powolnym tempie, bowiem żadna ze stron nie potrafiła zdominować przeciwnika. W pierwszej odsłonie oglądaliśmy tylko cztery celne strzały, po dwa od obu drużyn.

Ciekawie zrobiło się już po zmianie stron. W 68. minucie Leonadro Bonucci posłał długie podanie w pobliże pola karnego Anglików, a Giacomo Raspadori po świetnym przyjęciu zatańczył w polu karnym i mocnym uderzeniem w długi róg posłał piłkę do siatki Nicka Pope’a. Kilka minut później dogodną okazję do wyrównania miał Harry Kane, ale z bezpośredniego pojedynku górą wyszedł Gianluigi Donnarumma.

W doliczonym czasie gry Synowie Albionu stworzyli sobie jeszcze jedną dobrą sytuację. Jude Bellingham uderzył piłkę głową, ale nieznacznie się pomylił. Włosi utrzymali skromne prowadzenie do ostatniego gwizdka.

Anglia nie zdołała wygrać żadnego z pięciu spotkań tej edycji Ligi Narodów, a porażka z Włochami przesądziła o spadku z najwyższej dywizji.