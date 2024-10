Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Potrzebowaliśmy kogoś takiego jak Zieliński – zaznacza Inzaghi

Inter Mediolan po 2. kolejkach Ligi Mistrzów ma na swoim koncie jedno zwycięstwo i remis. Nerazzurri w pierwszym meczu zremisowali bezbramkowo z Manchesterem City. Natomiast we wtorek bez problemów rozprawili się z Crveną Zvezdą, wygrywając (4:0). W wyjściowym składzie znalazł się Piotr Zieliński, który rozegrał pełne dziewięćdziesiąt minut. Podczas konferencji prasowej Simone Inzaghi zaznaczył, że rola polskiego pomocnika była kluczem do gry z rywalem, który preferował głębokie ustawienie w defensywie.

– Wiedziałem, że Crvena Zvezda przyjmie takie podejście. Dlatego potrzebowaliśmy kogoś takiego jak Zieliński, żeby pomógł nam rozmontować głęboko ustawioną defensywę rywali swoją jakością i umiejętnością przenoszenia piłki na małych przestrzeniach – powiedział Inzaghi, cytowany przez portal Football Italia.

Zieliński podczas meczu z Crveną miał 65 kontaktów z piłką. Wykonał 53 podania, z czego 49 celnych, co daje 92% skutecznych podań. Do tego zanotował jedno kluczowe podanie. Ponadto wygrał 3 z 5 pojedynków o piłkę oraz oddał trzy strzały, lecz żadnego celnego.

Dla 30-letniego pomocnika był to 5 mecz w koszulce Interu od momentu, gdy dołączył do klubu po zakończeniu poprzedniego sezonu. Na ten moment w nowym klubie uzbierał 211 minut we wszystkich rozgrywkach.