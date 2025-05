Zalewski może przejść do historii. Wystarczy minuta w finale Ligi Mistrzów

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Nicola Zalewski

Nicola Zalewski przejdzie do historii? Wcześniej dokonał tego tylko Mkhitaryan

Inter Mediolan po szalonym i emocjonującym dwumeczu wywalczył awans do finału Ligi Mistrzów. Nerazzurri we wtorek wieczorem wygrali po dogrywce z FC Barceloną (4:3). Oznacza to, że zapewnili sobie bilet do wielkiego finału w Monachium, który odbędzie się w sobotę (31 maja). O trofeum zagrają z Paris Saint-Germain lub Arsenalem. Pierwsze spotkanie wygrali paryżanie (1:0).

Już przed rywalizacją Interu z Barceloną było wiadomo, że w finale Ligi Mistrzów na pewno wystąpi dwóch Polaków. W najważniejszym meczu w klubowym futbolu wystąpi Nicola Zalewski oraz Piotr Zieliński. Co ciekawe pierwszy z nich może przejść do historii piłki nożnej.

Zobacz wideo: Nicola Zalewski ważny dla Interu

Jak informuje serwis Weszło, reprezentant Polski może zostać drugim piłkarzem w historii, który zagra we wszystkich finałach europejskich pucharów. Na swoim koncie ma już finałowe spotkania w Lidze Europy (2023) oraz Lidze Konferencji (2022). Jeśli zagra przynajmniej minutę w nadchodzącym finale Ligi Mistrzów to powtórzy wyczyn swojego klubowego kolegi – Henrikha Mkhitaryana.

Ormianin jako pierwszy zawodnik w historii wystąpił we wszystkich finałach europejskich pucharów. W Lidze Mistrzów w barwach Interu Mediolan zagrał w finale z Manchesterem City w 2023 roku. Rok wcześniej razem z Zalewskim w koszulce Romy wywalczył triumf w Lidze Konferencji. Natomiast w 2017 roku zdobył bramkę, która zapewniła zwycięstwo Manchesterowi United w Lidze Europy.

Nicola Zalewski, choć w dwumeczu z Barceloną nie pojawił się na boisku, to regularnie otrzymuje szanse od Simone Inzaghiego. Jak dotąd rozegrał 11 spotkań, w których zaliczył jedną asystę.