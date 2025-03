Kto rywalem PSG w 1/4 finału Ligi Mistrzów? Z kim zagra w ćwierćfinale?

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Gianluigi Donnarumma

Liga Mistrzów: kto rywalem PSG w 1/4 finału?

Liverpool FC we wtorkowy wieczór zmierzył się z Paris Saint-Germain w rewanżowym starciu 1/8 finału Ligi Mistrzów. W pierwszym meczu na Parc des Princes to The Reds triumfowali 1:0, a decydującego gola w 87. minucie zdobył Harvey Elliott. W zeszłym tygodniu bohaterem Liverpoolu był Alisson, który popisał się serią znakomitych interwencji, kilkukrotnie ratując swój zespół.

W dzisiejszym spotkaniu na prowadzenie wyszli paryżanie. W 12. minucie Ousmane Dembele z bliskiej odległości wepchnął futbolówkę do siatki. Druga połowa była rozczarowująca, a The Reds nie wykorzystywali dogodnych okazji. W 80. minucie Jarell Quansah oddał potężny strzał, który trafił w słupek. Później dogrywka nie wyłoniła zwycięzcy, a w serii rzutów karnych bohaterem paryżan został Gianluigi Donnarumma, który obronił dwie jedenastki.

Z kim zagra PSG w ćwierćfinale Ligi Mistrzów?

Piłkarze Paris Saint-Germain w 1/4 finału Ligi Mistrzów zmierzą się ze zwycięzcą pary Club Brugge – Aston Villa. W pierwszym spotkaniu wygrali Anglicy (3:1). Mecze ćwierćfinałowe zostaną rozegrane 8-9 kwietnia oraz 15-16 kwietnia. Pierwsze starcie 1/4 finału PSG zagra na własnym boisku. Warto przypomnieć, że tegoroczny finał Ligi Mistrzów odbędzie się 31 maja na Allianz Arenie w Monachium.