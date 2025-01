Z kim zagra Juventus w fazie pucharowej Ligi Mistrzów?

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Juventusu

Juventus zagra z PSV Eindhoven

Juventus zaliczył znakomity początek fazy ligowej Ligi Mistrzów. Stara Dama wygrała dwa pierwsze mecze pokonując Lipsk i PSV Eindhoven. Jednak kolejne mecze to seria rozczarowań: porażki z Vfb Stuttgart czy Benfiką Lizbona, a także remisy z Club Brugge, Aston Villą i Lille. Jedynie zwycięstwo z Manchesterem City dało fanom Bianconerich nieco radości.

Ostatecznie Stara Dama zakończyła fazę ligową Ligi Mistrzów na odległym 20. miejscu. To jednak wystarczyło, by Juventus mógł awansować do rundy pucharowej, gdzie zagra w fazie play-off. Układ tabeli sprawił, że Bianconeri na tym etapie mogli trafić na AC Milan lub ponownie PSV Eindhoven. Ostatecznie wynik losowania sprawił, że zespół Thiago Motty zmierzy się z PSV Eindhoven.

Mecze tej rundy odbędę się 11 i 12 lutego oraz 18 i 19 lutego. Juventus pierwszy mecz rozegra na własnym stadionie, a rewanż na wyjeździe. Dokładne terminy tych spotkań zostaną wkrótce opublikowane przez UEFA.

Jeśli Stara Dama zdoła awansować do 1/8 finału Ligi Mistrzów to trafi na Inter Mediolan lub Arsenal. Kolejne losowanie Champions League, które odbędzie się po meczach barażowych, zaplanowano na piątek, 21 lutego. Z kolei mecze 1/8 finału zostaną rozegrane w dniach 4-5 i 11-12 marca.