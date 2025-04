FC Barcelona awansowała we wtorek do półfinału Ligi Mistrzów. Duma Katalonii w dwumeczu poradziła sobie z Borussią Dortmund. Drużyna Hansiego Flicka zna już potencjalnych rywali w walce o awans do finału.

ZUMA Press, Inc./Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

FC Barcelona w półfinale Ligi Mistrzów

FC Barcelona bez większych problemów wywalczyła awans do 1/2 finału Ligi Mistrzów. Drużyna Wojciecha Szczęsnego i Roberta Lewandowskiego awans praktycznie zapewniła sobie już przed tygodniem, kiedy przed własną publicznością pokonała 4:0 Borussię Dortmund. W rewanżu zespół Hansiego Flicka zagrał zdecydowanie gorzej, co starała się wykorzystać Borussia. Nie mający nic do stracenia gospodarze wygrali 3:1, ale z awansu do półfinału cieszyli się gośćie.

Potencjalni rywale Barcelony w 1/2 finału Ligi Mistrzów

FC Barcelona awans do półfinału wywalczyła jako jedna z pierwszych. Swojego przeciwnika, z którym przyjdzie jej się mierzyć w walce o awans do finału pozna w środę. Wiadomo jednak, że będzie nim zwycięzca dwumeczu pomiędzy Bayernem Monachium i Interem Mediolan. Na ten moment bliższy awansu do najlepszej czwórki jest zespół Interu, który w rewanżowym meczu przed własną publicznością będzie bronił solidnej zaliczki z pierwszego spotkania w Monachium, który wygrał 2:1.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Pierwsze półfinałowe spotkanie FC Barcelona rozegra 29 lub 30 kwietnia przed własną publicznością. Natomiast rewanżowe spotkanie odbędzie się 6 lub 7 maja.