Yamal jasno o szansach Barcelony w Lidze Mistrzów! Nie pozostawia złudzeń

FC Barcelona jest faworytem do zwycięstwa w Lidze Mistrzów – zapewnia Lamine Yamal w rozmowie z katalońskim "Sportem". Skrzydłowy Blaugrany wierzy, że jego drużyna zdobędzie wszystkie trzy trofea w tym sezonie.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Yamal pewny wygranej Barcelony w Lidze Mistrzów

FC Barcelona, zdaniem Lamine Yamala, jest obecnie najmocniejszym zesłpołem w Europie. – Po odpadnięciu Liverpoolu to my jesteśmy faworytami do wygrania Champions League – przekonuje skrzydłowy Blaugrany. Młody zawodnik podkreśla, że zespół nie obawia się żadnego rywala i wierzy w końcowy sukces.

Yamal dostrzega dużą przemianę drużyny w porównaniu do poprzedniego sezonu, gdy Barca odpadła w rywalizacji z PSG. Według niego kluczowa jest obecnie atmosfera w szatni. – Jesteśmy jak rodzina – mówi stanowczo, wskazując mentalność zespołu jako główny atut w walce o mistrzostwa.

Barcelona rywalizuje aktualnie na trzech frontach: prowadzi w LaLiga z zaległym meczem do rozegrania, czeka ją także rewanż półfinału Copa del Rey z Atletico Madryt, a w Lidze Mistrzów zespół jest już w ćwierćfinale. Lamine Yamal zapewnia, że Barca ma odpowiednią jakość i mentalność, by sięgnąć po potrójną koronę.

FC Barcelona w ćwierćfinale Ligi Mistrzów zmierzy się z Borussią Dortmund, natomiast w półfinale może trafić na lepszego z pary Inter Mediolan – Bayern Monachium. Zespół z Katalonii również przez wielu ekspertów jest wymieniany wśród głównych faworytów tych prestiżowych rozgrywek. Tymczasem media informują, że Yamal może niebawem opuścić Dumę Katalonii, bowiem europejski gigant oferuje mu wielki kontrakt.