Jak donosi madrycki AS, Real Madryt poleci na Klubowe Mistrzostwa Świata do Zjednoczonych Emiratów Arabskich 1 lutego. Jeśli trafi do finału, rozegra go dziesięć dni później.

Poznaliśmy już datę i miejsce rozegrania kluczowych rund nadchodzących Klubowych Mistrzostw Świata

Real Madryt weźmie udział w miniturnieju w dniach 1-11 lutego

Klubowe Mistrzostwa Świata odbędą się w stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Abu Zabi

Real czeka podróż do Abu Zabi

Choć FIFA nie podała jeszcze dokładnych dat (oraz miejsca rozegrania) kluczowych rund najbliższych Klubowych Mistrzostw Świata, AS dotarł do tych informacji. Jak donosi hiszpański dziennik, światowa federacja wzięła pod uwagę prośby Realu Madryt. Zdobywca Ligi Mistrzów podkreślił, że wyjazd na miniturniej nie może kolidować z przygotowaniami do dwumeczu z Liverpoolem w Lidze Mistrzów. 21 lutego Królewscy pojadą na Anfield, a 15 marca dojdzie do rewanżu. W związku z tym Klubowe Mistrzostwa Świata mają odbyć się w dniach 1-11 lutego. Poznaliśmy też miejsce rozegrania turnieju. O prawo do organizacji walczyło również Maroko i Katar, ale odbędzie się on w Abu Zabi, stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Triumfatorzy europejskiej Ligi Mistrzów rozpoczynają rywalizację w Klubowych Mistrzostwach Świata od półfinałów. Nie wiadomo jeszcze, z kim na tym etapie zagra Real Madryt. Póki co wiemy, że do Abu Zabi, obok Królewskich, zawita zdobywca Copa Libertadores – Flamengo, Seattle Sounders oraz Auckland. Do tego grona dojdzie reprezentant gospodarzy – najprawdopodobniej Al-Ain – oraz triumfator azjatyckiej Ligi Mistrzów. Finał tych rozgrywek zaplanowany jest na styczeń.

Real Madryt czterokrotnie wygrywał Klubowe Mistrzostwa Świata na przestrzeni lat 2014-2019.

