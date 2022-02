Pressfocus Na zdjęciu: Dusan Vlahovic

Juventus po błyskawicznym golu Vlahovicia liczył, że wywiezie z Hiszpanii zwycięstwo. Tymczasem Villarreal wywalczył remis 1:1 w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Dla turyńczyków całe spotkanie zagrał Wojciech Szczęsny.

Szokujący początek

Jest bardzo prawdopodobne, że nie wszyscy kibice zgromadzeni na Estadio de la Ceramica zdołali zając swoje miejsca na stadionie zanim zobaczyli pierwszego gola, który padł po pół minuty gry. Niedokładne podanie zawodnika Villarrealu wykorzystał Danilo, który kapitalnie wypatrzył Dusana Vlahovicia. Serb nie zawiódł kolegów z Juventusu i przymierzył świetnie w kierunku dalszego słupka. Dla snajpera turyńczyków to debiutanckie trafienie w Lidze Mistrzów.

To się nazywa debiut! Gol w 31. sekundzie meczu ⚽ #UCL pic.twitter.com/9pJZxoGyY1 — Polsat Sport (@polsatsport) February 22, 2022

Juventus chciał przejąć inicjatywę i postarać się o drugie trafienie. Zamiary te zniweczył Villarreal, który stosował wysoki i agresywny pressing. Dzięki temu miał kontrolę nad meczem i mógł spokojnie kreować okazje strzeleckie po atakach pozycyjnych. Te nie dały jednak efektu w postaci wyrównującego trafienie, ponieważ skuteczność obu ekip pozostawiała wiele do życzenia. Na przerwę turyńczycy schodzili wygrywając 1:0.

Po zmianie stron Villarreal nie wykazał się szczególną determinacją, aby uniknąć porażki. Gospodarze oddali tylko cztery strzały na bramkę Wojciecha Szczęsnego. Polak skapitulował jednak, a pretensje może mieć nie do siebie, lecz do kolegów z zespołu, którzy byli bardzo pasywni w obronie. Miało to dramatyczne skutki, gdy w 66. minucie podawał Etienne Capoue, a akcję strzałem w prawy róg bramki sfinalizował Dani Parejo. Hiszpańska drużyna zremisowała 1:1 i do Włoch może udać się z nadzieję na awans do najlepszej ósemki Ligi Mistrzów.