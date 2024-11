TVP nie pokaże Barcelony i Lewandowskiego. Decydujący zapis

TVP nabyło prawa do 17 spotkań Ligi Mistrzów w sezonie 2024/2025. Jeden zapis powoduje, że stacja nie mogła do tej pory transmitować meczów FC Barcelony.

DPPI Media / Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski i Jakub Kwiatkowski

Zapis, który uniemożliwia TVP transmisję meczów Barcelony

FC Barcelona to prawdopodobnie najczęściej oglądany zespół zagraniczny w Polsce. Nic w tym dziwnego, bo Duma Katalonii od lat ma wielu fanów w naszym kraju, a wszystkiemu dodatkowo sprzyja obecność Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego.

Regularnie mecze Barcelony można oglądać na kanałach Canal+ oraz w serwisie Canal+ Online. Natomiast część kibiców na pewno miała nadzieję, że obejrzy Blaugranę na antenie TVP. Do tej pory nie było to możliwe i raczej nie wygląda na to, aby nastąpiła zmiana w przyszłości.

Powoduje to jeden zapis w umowie, który pozwala Canal+ na wybór hitowego spotkania w danym dniu Ligi Mistrzów. Operator za każdym razem decydował się na mecze FC Barcelony, a stacji TVP przysługuje możliwość wyboru dowolnego środowego spotkania spoza wyznaczonego hitu.

– Cieszymy się, że mamy Ligę Mistrzów. Musimy też obracać się w budżecie, który mamy, a nie jest on tak wysoki, jak w poprzednich latach. Mamy prawo do wyboru drugiego meczu, który w naszej opinii jest najatrakcyjniejszy – wyjaśnił Jakub Kwiatkowski w rozmowie z WP SportoweFakty.

Który mecz Ligi Mistrzów na TVP?

Wiemy już, jakie dwa wybrane mecze Ligi Mistrzów pokaże Telewizja Polska w najbliższym czasie: 6 listopada 2024 zostanie pokazane starcie Interu Mediolan i Arsenalu, natomiast 27 listopada 2024 odbędzie się transmisja spotkania pomiędzy Aston Villą a Juventusem.

